حمید خرسند مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره طرح هاتف و نقش آن در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت به خبرنگار مهر توضیحاتی ارائه کرد.

به گفته وی، سال‌ها دانشگاه‌ها بیشتر روی تولید مقاله تمرکز داشتند و خروجی آن‌ها کمتر به تولید محصول و ثروت‌آفرینی منجر می‌شد. اما در طرح هاتف، هدف اصلی ایجاد هسته‌های فناوری است که بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان پایدار و محصول محور راه‌اندازی کنند.

وی تاکید کرد که در این طرح تلاش می‌شود دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی به صورت تیمی روی پروژه‌های کاربردی کار و محصولاتی تولید کنند که بازار هدف مشخصی داشته باشند. نکته مهم در موفقیت این طرح، ارتباط نزدیک با صنایع بزرگ کشور است تا شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بتوانند از حمایت بازار و منابع مالی بهره‌مند شوند و دوام بیاورند.

همچنین وی از چالش‌های موجود در مسیر تبدیل پژوهش به محصول و تثبیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و افزود که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل ضعف در مدل کسب‌وکار یا عدم درک کامل بازار، پس از چند سال فعالیت با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین، بخشی از برنامه طرح هاتف، همراهی و حمایت مستمر از شرکت‌ها و برقراری ارتباط آن‌ها با صنایع بزرگ است.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: از دیگر محورهای فعالیت طرح، تمرکز بر فناوری‌های مرتبط با صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، خودروهای الکتریکی، سلول‌های خورشیدی و تجهیزات پزشکی است.

وی به اهمیت جذب اعضای هیئت علمی با تجربه صنعتی و آشنایی با نیازهای بازار نیز اشاره کرد و خواستار اصلاح نظام ارتقاء اساتید دانشگاهی برای تشویق بیشتر به فعالیت‌های صنعتی شد.