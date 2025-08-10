به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی، صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: خبرنگاران شرکای راهبردی آموزش و پرورش در تحقق اهداف هستند و روایتهای امیدبخش آنها مایه همراهی جامعه میشود.
وی توسعه عدالت و کیفیت آموزشی را اساس توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: در نهضت مدرسهسازی بسیج ظرفیتهای مردمی و دولتی شکل گرفته تا محیطی ایمن، استاندارد، زیبا و مجهز برای دانشآموزان ساخته شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید بر اینکه نباید هیچ دانشآموزی در هیچ نقطه از استان بدون تحصیل بماند، عنوان کرد: تغییر رویکردهای یاددهی یادگیری با محوریت کیفیتبخشی از راهبردهای مجموعه تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: در کنار توسعه زیرساختها، رویکردهای آموزشی در مجموعه آموزش و پرورش بازنگری شده و صرفاً به سمت محفوظات نمیرود و با رویکرد تربیت چند ساحتی و بامهارت، معلم تسهیلگر یادگیری و دانشآموز به جوینده فعال دانش تبدیل میشود.
تاراسی با اشاره به بهکارگیری فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی در فرآیند آموزشی یادآور شد: فرآیند پروژه مهر برای بازگشایی از بهمن ماه کلید میخورد اما هرچقدر به مهرماه نزدیک میشویم فعالیتها پررنگتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: در پروژه مهر، اقدامات هماهنگ و هدفمند برای آمادهسازی مدارس از ترمیم و بهسازی فضاهای آموزشی، تأمین وسایل کمک آموزشی، تأمین ایمنی و بهداشت و نیروی انسانی شکل میگیرد و هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ مدرسهای بدون تجهیزات آموزشی نخواهیم داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه نزدیک به ۲ هزار واحد آموزشی داریم، تصریح کرد: اگر سالانه یک درصد از آنها تخریبی شوند، هر سال ۲۰ مدرسه در لیست نوسازی قرار میگیرد و این موضوع نیازمند همکاری مجموعه حاکمیت، مردم و خیران است.
کمبود مدرسه در شهرکهای اقماری زنجان وجود دارد
وی در مورد کمبود مدارس در شهرکهای اقماری زنجان عنوان کرد: در شهرکها و سایتهای مسکن، پیوست آموزشی و احداث مدارس توسط تعاونیهای مسکن انجام نشده و باعث شده با کمبود مدارس مواجه شویم اما امیدواریم با رایزنیهای انجام شده مدرسهسازی به نحو مطلوب انجام شود.
تاراسی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی نیازمند پژوهش دقیق است، یادآور شد: طرح نماد برای همه دانشآموزان ابتدایی و متوسطه تدارک دیده شده که پرسشنامهها را تکمیل میکنند و بعد از غربالگری با توجه به تحلیل نتایج تحلیل پرسشنامه، دانشآموزان نیازمند مداخله مشخص میشود و اقدامات روانشناسی و مددکاری شکل میگیرد.
وی ادامه داد: این طرح برای دانشآموزان، مدارس و معلمان برنامههای مجزا پیشبینی کرده و معلمان را در شناسایی آسیبها و دانشآموزان را در برخورد با آسیبها توانمند میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه طرح شهید عجمیان با کمک گروههای جهادی و نوسازی مدارس اجرا میشود، اظهار کرد: امسال نزدیک ۲۰۰ مدرسه مورد بهسازی و شادابسازی قرار میگیرد.
وی افزود: مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون برای تهیه تجهیزات در اختیار اداره نوسازی مدارس قرار میگیرد و بقیه کار توسط گروههای جهادی انجام میشود.
تاراسی با بیان اینکه سطح شهریه از طرف وزارتخانه اعلام میشود، عنوان کرد: متوسط شهریه زنجان از شهرهای دیگر پایینتر گزارش شد و به دلیل اینکه شهریه اعلامی از طرف وزارتخانه بالاتر بود، شهریه مدارس غیردولتی در استان زنجان درصد بیشتری افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: برای مدارس غیردولتی رتبهبندی انجام شده و تعیین شهریه بر اساس میزان فعالیتهای آموزشی، تربیتی و فوق برنامه تعیین خواهد شد.
