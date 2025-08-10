انصاری: فعالان مردمی محور اصلی حفاظت از محیط زیست هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی، محمد حسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی، علی ربیعی معاون اجتماعی رئیس جمهور، نورالدین آهی مشاور تشکل‌های رئیس جمهور صبح امروز برگزار شد.

شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت همکاری و حمایت‌های بیشتر از سوی هر دو بخش دولتی و مردمی، بر لزوم همراهی گسترده‌تر برای غلبه بر مسائل و مشکلات متعدد حوزه محیط زیست تأکید کرد. وی گفت: ما حتماً نیازمند حمایت‌های بیشتر هستیم و باید تلاش‌های خود را افزایش دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درخواست کرد که جلسه‌ای ویژه با حضور فعالان محیط زیست، متشکل از شبکه‌های مردمی و تشکل‌ها، برگزار شود و افزود: دغدغه‌هایی که مطرح شد، باید با ارائه گزارش‌های مستدل و دقیق پیگیری شود.

وی ضمن اشاره به کاستی‌های یک سال گذشته در عملکرد سازمان، اظهار داشت: با وجود مشکلات و موانع فراوان، ما باید تلاش مضاعفی داشته باشیم و معاونت‌های تخصصی سازمان جلسات مستمر برگزار کنند.

انصاری بر تقویت گفتگو و همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: بدون مشارکت واقعی شما عزیزان نمی‌توانیم بر مشکلات موجود غلبه کنیم. همچنین نگاه ما به فعالان محیط زیست نباید ابزاری باشد بلکه مشارکت واقعی مدنظر است.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین به ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری در بدنه سازمان اشاره کرد و افزود: این فرآیند زمان‌بر است، اما برنامه‌های معاونت‌ها برای این تغییرات در حال اجرا است.

وی بیان داشت که تحقق کامل این برنامه‌ها وابسته به شرایط موجود کشور و همراهی فعالان است.

انصاری در پایان تأکید کرد: نقدهای دلسوزانه فعالان می‌تواند سازمان را به رشد و پویایی بیشتر سوق دهد و از معاونان خواست جلسات مستمر با فعالان محیط زیست برگزار کنند. وی خبر داد که جلسات آینده با حضور فعالان ادامه خواهد داشت و پیگیری موضوعات توسط رئیس‌جمهور نیز در دستور کار قرار دارد.