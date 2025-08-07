تعرفه ۱۰۰ درصدی تراشه وارداتی به آمریکا در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت نرخ تعرفه های جدید شامل تمام تراشه ها و نیمه رساناهای وارداتی به کشور می شود اما روی شرکت هایی که تعهد کرده اند در آمریکا محصول تولید کنند یا در حال انجام فرایند انجام این کار هستند، اعمال نمی شود.

وی در ادامه افزود: اگر به دلیلی شرکت ها بگویند در اینجا واحد تاسیس می کنند و این کار را انجام ندهند، ما تعرفه مالیاتی را افزایش می دهیم، این تعرفه تجمیع می شود و بعدا از شرکت دریافت می شود. شرکت ها باید این مبلغ را پراخت کنند.

البته این اظهار نظرها بیانیه رسمی افزایش تعرفه های وارداتی نبودند و ترامپ نیز جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد.

هنوز مشخص نیست چه تعداد تراشه یا از چه کشوری تحت تاثیر مالیات جدید قرار می گیرند.

تراشه سازی TSMC که به‌صورت قراردادی برای بسیاری از شرکت‌های آمریکایی تراشه تولید می‌کند، کارخانه‌هایی در این کشور دارد، بنابراین مشتریان بزرگ این شرکت مانند انویدیا احتمالاً با افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه مواجه نخواهند شد.

انویدیا نیز اعلام کرده که قصد دارد طی چهار سال آینده صدها میلیارد دلار در زمینه تولید تراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی ساخت آمریکا سرمایه‌گذاری کند. یکی از سخنگویان این شرکت نیز از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرد.

درهرحال هرگونه تعرفه مربوط به تراشه احتمالا چین را هدف می گیرد که آمریکا همچنان مشغول مذاکره باآن است تا به یک توافق تجاری دست یابد.

مارتین چورزمپا، عضو ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، در این باره می گوید: سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی در زمینه تولید تراشه در آمریکا انجام شده، به‌طوری‌که بخش بزرگی از این صنعت از تعرفه‌ها معاف خواهد بود.

چورزمپا همچنین افزود: از آنجا که تراشه‌های تولیدشده در چین شامل این معافیت نخواهند شد، محصولات شرکت‌هایی مانند SMIC و هوآوی نیز مشمول تعرفه خواهند بود. زیرا تراشه‌های این شرکت‌ها اغلب در دستگاه‌هایی استفاده می‌شوند که در چین مونتاژ و سپس وارد بازار آمریکا می‌شوند.

تراشه سازان در کره جنوبی، ژاپن و همچنین اتحادیه اروپا به توافق های تجاری با آمریکا دست یافته اند و احتمالا این امر مزیتی برای آنها خواهد بود.