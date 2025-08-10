ارسال ۲۱۸ کامیون حامل کالاهای مصرفی مواکب اربعین از بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گمرک بوشهر با همکاری و هماهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بسترهای لازم برای ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب جهت انتقال و خروج موقت تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب ابا عبدالله الحسین علیه السلام استان بوشهر را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون، کارکنان گمرک بوشهر به صورت شبانه‌روزی اقدام به انجام تشریفات گمرکی تعداد ۲۱۸ کامیون در قالب ۲۱۸ اظهارنامه گمرکی خروج موقت صورت داده‌اند که پس از انجام تشریفات گمرکی از طریق مرز شلمچه به مقصد کشور عراق منتقل شده‌اند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر اضافه کرد: همچنین با معرفی سازمان جمعیت هلال احمر استان، تشریفات خروج موقت چهار خودروی امدادی این جمعیت جهت حضور در مراسم اربعین حسینی صورت گرفته است.