به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه هنرهای معاصر تهران، نشست دوم از سلسله نشستهای پژوهشی نمایشگاه «به گزارش زنان» با عنوان «کنشهای عینی، مرزهای نامرئی» به موضوع کنشگری زنان هنرمند ایران در هنر معاصر اختصاص دارد.
در این نشست، مورخان و پژوهشگران هنر شامل هلیا دارابی، هلیا همدانی و رضا منجزی به بررسی منظرهای نظری، پیشینه و تجربه کنشگری زنان در هنر معاصر ایران میپردازند. دبیر این نشست، نگار فرجیانی هنرمند و کیوریتور است.
از جمله مباحث مطرح در این برنامه میتوان به «هنر به مثابه کنشگری و چالشهای پیش رو»، «معرفی زنان هنرمند فعال در حوزههایی همچون محیطزیست» و «بازنویسی تاریخ هنر توسط زنان برای روایت و بازیابی صداهای خاموش و هنرمندان غایب» اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند روز سهشنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر تهران به نشانی خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله حضور پیدا کنند. شرکت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.
ویدئوی کامل این نشستها پس از برگزاری در صفحه رسمی موزه در آپارات به نشانی Aparat.com/tmoca منتشر میشود.
