به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و در آستانه اربعین حسینی، حرم مطهر حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، میزبان ویژهبرنامههای سوگواری «روضه خورشید»، با حضور حاج محمود کریمی، مداح اهلبیت (ع)، خواهد بود.
به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، مراسم پرفیض و معنوی «روضه خورشید»، با سخنرانی حجتالاسلام اسماعیل رمضانی و مداحی حاج محمود کریمی، جمعه ۲۴ مرداد به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۲:۰۰ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
در این ویژهبرنامه، حاج محمود کریمی به مرثیهسرایی و نوحهخوانی در رثای ائمه اطهار (ع) و خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد پرداخت و دیگر ذاکران اهلبیت (ع) نیز، در کنار وی به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.
این مراسم باهدف عرض ارادت عاشقان اهلبیت (ع) به ساحت مقدس امام رضا (ع) و بهرهمندی از برکات ماه صفر، تدارکدیدهشده است.
نظر شما