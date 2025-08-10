در نشست خبری نتانیاهو چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: هدف ما اشغال نیست بلکه آزادسازی آن است. جنگ غزه فردا می تواند پایان یابد اگر حماس سلاحش را بر زمین گذارد.

وی ادعا کرد: هدف ما خلع سلاح حماس و ایجاد اداره مدنی غیراسرائیلی در غزه است که حماس یا تشکیلات خودگردان در آن نقش نداشت باشند. ما خواهان حماس یا تشکیلات خودگردان در غزه نیستیم. تا زمانی که حماس با خلع سلاحش موافقت نکند، اسرائیل چاره ای جز تکمیل ماموریتش ندارد.

نتانیاهو مدعی شد: سیاست ما در جریان جنگ ممانعت از بحران انسانی است و ما دو میلیون طن کمک از زمان شروع جنگ وارد غزه کرده ایم. گزینه ای پیش روی اسرائیل غیر از تکمیل ماموریت و غلبه بر حماس در سایه مخالفت این جنبش با خلع سلاح، نیست.

وی ادعا کرد: حماس طی ماههای اخیر کمک ها را غارت کرده و بحران ایجاد کرده است. سازمان ملل با توزیع کمک هایی که از طریق گذرگاه کرم ابوسالم وارد شد، مخالفت کرد. همه آنچه ما انجام می دهیم ممانعت از گرسنگی است اما این مانع از هجمه جهانی و دروغ پردازی علیه ما نمی شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: هدف از این نشست خبری محکوم کردن دروغ هایی است که علیه ما در دنیا بیان می شود. امروز رسانه های جهانی آنچه حماس بیان می کند را انعکاس می دهند. حماس اسیران ما در غزه عامدانه گرسنگی می دهد. حماس تصاویر جعلی درباره غزه منتشر می کند.

وی افزود: به دنبال اقامه دعوا علیه روزنامه نیویورک تایمز به خاطر انتشار تصاویر جعلی درباره غزه هستیم. به ارتش دستور داده ایم که اجازه ورود خبرنگاران خارجی به غزه را بدهد اما تامین امنیت آنها مشکل است.

نتانیاهو مدعی شد: ویرانی غزه را حماس رقم زده است که بسیاری از ساختمانها را بمب گذاری کرده است. اسرائیل گذرگاههای امن خواهد گشود و مراکز جدید توزیع کمک دایر خواهد کرد.

وی ضمن خودداری از تشریح جزئیات عملیات نظامی این رژیم به غزه مدعی شد: اگر حمله ای انجام ندهیم امکان برگرداندن اسیرانمان وجود ندارد.

نتانیاهو مدعی شد: من به دنبال طولانی کردن جنگ نیستم بلکه به دنبال پایان آن هستم. هدف اسرائیل اشغال غزه نیست. طولانی کردن جنگ به منزله مردن اسیران از گرسنگی است.

وی گفت: با ترامپ از زمان برگزاری جلسه کابینه امنیتی گفتگو نکرده ام و قصد دارم به زودی با او گفتگو کنم.

نتانیاهو مدعی شد: اگر بخواهیم در جنگ پیروز شویم باید سریع کار را تمام کنیم.

وی ادعا کرد: بسیاری از افرادی که منتظر دریافت کمکها هستند از سوی حماس هدف قرار می گیرند.