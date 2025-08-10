مسئولان خراسان رضوی با خانواده شهید «حسن قنبری» در بردسکن دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، جمعی از مسئولان استان خراسان رضوی با خانواده شهید حسن قنبری در شهرستان بردسکن دیدار و گفتگو کردند، در این دیدار که با حضور رئیس اداره شاهد اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، رئیس مدارس عشایری استان، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی امام جمعه شهرستان بردسکن و رئیس اداره آموزش و پرورش و دیگر اعضای ستادی آموزش و پرورش و مدیران مدارس شاهد این شهرستان برگزار شد، یاد و خاطره شهید حسن قنبری که در جریان جنگ ۱۲ روزه به دست رژیم سفاک صهیونیستی به شهادت رسیده بود، گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام امینی امام جمعه بردسکن در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: شهیدان چراغ راه هدایت و امنیت جامعه هستند و خون پاکشان، شجره طیبه انقلاب اسلامی را آبیاری کرده است.

وی افزود: شهادت، بالاترین افتخار برای یک انسان مؤمن است و امروز ما وظیفه داریم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و از آرمان‌هایشان پاسداری کنیم.

حاضران ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید و صبر و استقامت خانواده او، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت آرمان‌های والای آنان تأکید کردند.

همچنین ضمن تجلیل از خانواده شهید قنبری حاضرین با نثار فاتحه و شاخه گلی بر سر مزار شهید حاضر شدند.