افزایش دو برابری تردد اتباع خارجی در مرز چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ربیعی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران نشستهای چندجانبه هیئت ایرانی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان با معاون امنیتی استاندار میسان عراق و هنگ مرزی این کشور را دارای دستاوردهای قابلتوجهی دانست.
وی اظهار کرد: این نشستها منجر به گشایش چشمگیری در تردد اتباع خارجی به عراق شده و فرآیند عبور زائران از مرز چذابه تسهیل گردیده است.
ربیعی افزود: پیش از این نشستها، روزانه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر از اتباع خارجی از مرز چذابه عازم کربلا میشدند اما از ابتدای هفته جاری این تعداد به یکهزار و ۴۶۰ نفر افزایش یافت و این روند همچنان ادامه دارد
این سومین نشست مشترک برای هماهنگی زیرساختها و تسهیل تردد زائران بود. دو طرف بر لزوم تقویت خدمات مواکب و حملونقل در روزهای پس از اربعین، با توجه به آغاز پیک بازگشت زائران، توافق کردند.
در این نشست، دو طرف بر ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حسینی و ایجاد امکانات زیرساختی و رفاهی در دو سوی مرز شیب و شلمچه تأکید کردند تا تردد زائران، بهویژه اتباع خارجی، با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.
