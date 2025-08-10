مقاومت در برابر آمریکا مرهون حضور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ضمن حضور در حیاط دولت و خوش آمد گویی به خبرنگاران، گفت: شما خبرنگاران در حقیقت پیام رسانان بسیار خوبی به خصوص در بحران‌ها بودید و ان‌شالله همچنان این امر ادامه پیدا کند. شما می‌توانید باعث وفاق، انسجام، وحدت و همدلی در کشور شوید و تلاش کنید که شکاف‌ها پر شود.

وی افزود: اگر ما توانستیم در مقابل صهیونیست‌ها و در حقیقت آمریکا به کمک مردم بایستیم و مقاومت کرده و افتخارآفرینی کنیم، این فقط به خاطر حضور همه مردم در صحنه و همراهی آنها بود و اگر با همراهی به جلو برویم و دست به دست هم بدهیم مطمئن هستم خواهیم توانست بقیه راه را با قدرت پیش برویم.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر ما با همراهی به جلو برویم مطمئن هستم که خواهیم توانست همه راه‌ها را با قدرت پیش برویم.

پزشکیان بیان کرد: ما در حال تلاش هستیم تا کسری‌ها و نواقص و ناترازی‌هایی را که به هر حال به علل مختلف به ارث رسیده است، برطرف کنیم و شما به ما کمک کنید تا بتوانیم این را برطرف کنیم.

رئیس قوه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: مشکل مملکت ما این است که می‌گوئیم من کاری را کردم در حالی که باید بگوییم ما کاری را کردیم، لذا بپذیریم هر کسی که در این کشور و در هر جایگاه و در هر رنگ و جنس و نژادی زندگی می‌کند، در ایجاد وفاق و همدلی نقش مؤثری داشته است و امکان ندارد انسان آنها را ببیند و تأثیر حضور آنها را نادیده بگیرید در نتیجه اینکه من نوعی تصور کنم که همه‌اش من بودم که کاری کردم اشتباه است و در مقابل باید بگوییم همه‌اش ما بودیم که کار کردیم.

وی ادامه تصریح کرد: یاد بگیریم که بگوییم ایران بود که به عنوان یک مجموعه کار کرد و آن را تبلیغ کنیم و به دنیا اعلام کنیم که این ایران است که ایستاده است. به خاطر ایران و ایرانی ایستادیم و وحدت داریم و دست به دست هم خواهیم داد و ایرانمان را با قدرت خواهیم ساخت.

