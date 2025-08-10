توسعه انرژی خورشیدی پشت بامی در مازندران اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی عصر یکشنبه درپایان سفر به غرب مازندران و بازدید از فرآیند اجرایی طرح آبرسانی مرزنآباد، نوشهر، چالوس اظهار کرد: در مازندران و شمال ایران با توجه به ارزش بالای زمین و همچنین محدودیتهای محیط زیستی و جغرافیایی شاید امکان ایجاد نیروگاههای خورشیدی با مساحت بالا کمتر وجود داشته باشد. اما به دلیل شیبدار بودن بامها در این مناطق امکان مناسبی برای توسعه نیروگاههای پشتبامی وجود دارد که باید از این امکان بهرهگیری شود.
وی با بیان اینکه توسعه انرژی تجدیدپذیر پشتبامی میتواند در مازندران نتیجهبخش و اثرگذار باشد، افزود: مازندران و به ویژه غرب استان در زمینه تأمین برق با چالشهایی مواجه است که این چالشها را با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتوان کاهش داد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مازندران در طول سال میزبان جمعیت قابل توجهی از کشور است و با توجه به شناور بودن جمعیت، مصرف هم در این استان شناور و متغیر است. بنابراین به تعادلبخشی در زمینه تأمین انرژی برای این استان نیاز داریم که در همین راستا نیز طرحهایی مانند ایجاد نیروگاههای پشتبامی یا ایجاد زیرساختهای برقآبی مانند واحدهای تلمبهذخیرهای برای جبران بخشی از ناترازیها و کنترل نوسانها در حال پیگیری است.
علیآبادی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح آبرسانی نوشهر، چالوس و مرزنآباد گفت: اعتبارات این طرح که برای بازدید از روند اجرای آن به منطقه آمدیم در دولت چهاردهم افزایش یافته است تا علاوه بر تأمین آب آشامیدنی مردم شهرها و روستاهای زیر پوشش، نقش مهمی در تعادلبخشی تولید انرژی برق این منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در بالادست همین منطقه نیروگاه تلمبهذخیرهای سیاهبیشه را داریم که در هر شبانهروز طی چهار ساعت فعالیت حدود چهارهزار مگاواتساعت برق تولید میکند عملیات افزایش ظرفیت این نیروگاه آغاز شده و قرار است ظرفیت این نیروگاه تلمبهذخیرهای به ۶ هزار مگاواتساعت افزایش یابد. در فاز نخست طرح توسعه نیروگاه نیز حدود ۷۰۰ مگاوات به بهرهبرداری میرسد. این طرح به توازن و تعادلبخشی شبکه برق منطقه کمک زیادی میکند.
وزیر نیرو با اشاره به طرحهای در دست اجرای حوزه آب و برق در مازندران تصریح کرد: چندی پیش فاز نخست طرح توسعه نیروگاه نکا به بهرهبرداری رسید و فاز بعدی این طرح را نیز تلاش میکنیم که با تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و کمک به تأمین تجهیزات به بهرهبرداری برسانیم.
علیآبادی افزود: به مردم و مدیران این استان بابت روند مناسبی که اجرای طرحهای حوزه آب و برق در آن دارد تبریک میگویم. مازندران یکی از بهترین استانداران کشور را دارد و با نمایندگانی پیگیر و مدیرانی پرتلاش، مجموعه مدیریتی بسیار خوبی در این استان فعال است.
وی با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای تأمین اعتبارات مورد نیاز گفت: ما در وزارت نیرو هیچ پرهیزی برای مولدسازی نداریم. توصیه میکنم که مدیران مازندران در کنار همه ظرفیتهای اعتباری اعم از تسهیلات بانکها و اوراق مرابحه اسلامی، مولدسازی داراییهای دولت را نیز به طور جدی دنبال کنند. اگر این داراییها در حوزه وزارت نیرو باشد آمادگی داریم تا در کارگروه مربوطه مطرح شود.
وزیر نیرو درباره وضعیت عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مرزنآباد، نوشهر و چالوس نیز گفت: سرعت اجرای این طرح در یک سال اخیر افزایش یافته و امیدواریم که با تأمین منابع مالی در زمان مناسب به بهرهبرداری برسد.
