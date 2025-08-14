امیر سلیمان طاهری در حاشیه بازدید از موکبهای ارتش مستقر در مرز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بالای تردد در روزهای پایانی مراسم اربعین اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد اوج بازگشت زائران از عراق هستیم و همین امر ضرورت تسریع در جابهجایی آنها از پایانههای مرزی به محلهای استقرار خودروهای شخصی و ناوگان حملونقل را دوچندان کرده است.
وی افزود: یگان ترابری نیروی زمینی ارتش در مرزهای خسروی و مهران با استقرار ناوگان و پرسنل مجرب، بهصورت شبانهروزی مأموریت انتقال زائران به پارکینگها و مراکز جابهجایی تعیینشده را انجام میدهد تا ضمن جلوگیری از ازدحام در محوطه پایانهها، روند بازگشت زائران با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با تأکید بر اینکه این عملیات با هماهنگی کامل ستاد مرکزی اربعین و دستگاههای خدماتی استانها صورت میگیرد، تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و در صحنههای خدمترسانی ملی و مذهبی حضور فعال دارد و در اربعین امسال نیز مأموریتهای خود را با تمام ظرفیت انجام داده است.
امیر طاهری با بیان اینکه موکبهای ارتش در مرز خسروی علاوه بر خدمات فرهنگی و پذیرایی، نقش مهمی در پشتیبانی لجستیکی نیز ایفا میکنند، گفت: تلاش کردهایم با همافزایی میان یگانهای مختلف ارتش، خدمترسانی به زائران به شکل منظم، سریع و ایمن انجام شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند و همکاری همه دستگاهها، بازگشت زائران اربعین بدون مشکل و با خاطرهای خوش از خدمات ارائهشده همراه باشد.
