به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در ارتباط با ادامه جنایتهای صهیونیستهای اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: ما بار دیگر مخالفت شدید خود را با هرگونه طرحی برای اشغال، الحاق، شهرکسازی یا جابجایی اجباری مردم در نوار غزه اعلام میکنیم.
پاریس در این خصوص ادامه داد: ما طرح اسرائیل برای گسترش کنترل خود بر شهر غزه را به شدیدترین لحن محکوم میکنیم. اسرائیل باید فوراً تمام گذرگاههای غزه را برای ارسال کمکهای بشردوستانه باز کند. ضروری است که اسرائیل به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه عمل کند.
