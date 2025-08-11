اربعین؛ مسیر مقاومت و عهد برائت از مستکبران

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، حجت‌الاسلام شهابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه‌های فرهنگی مرتبط با پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بر اهمیت این حرکت مردمی در تقویت روحیه مقاومت و اعلان برائت از مستکبران تأکید کرد.



اربعین، فرصتی برای بازخوانی فرهنگ مقاومت عاشورا



حجت‌الاسلام شهابی با اشاره به جایگاه والای اربعین در فرهنگ شیعه، گفت: اربعین حسینی، نه‌تنها یک مناسبت مذهبی، بلکه یک جریان فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند جامعه را در مسیر تعالی معنوی و اخلاقی هدایت کند. پیاده‌روی جاماندگان اربعین در استان کرمان، فرصتی است برای بازخوانی پیام مقاومت عاشورا و اعلام برائت از مستکبران عالم.



هم‌افزایی دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، خدمات رسان، اظهار کرد: در این مراسم، صدها موکب مردمی با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی با حمایت اجرایی نهادهای دولتی فعال خواهند بود. همچنین برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت زیارت اربعین، مداحی، سخنرانی و اجرای سرودهای آئینی و مواکب ویژه کودکان در طول مسیر پیاده روی جاماندگان پیش‌بینی شده است.



توجه ویژه به جوانان و خانواده‌ها



حجت‌الاسلام شهابی با اشاره به نقش جوانان در ترویج فرهنگ اربعین، گفت: جوانان سرمایه‌های کشور هستند و حضور آنان در این مراسم، نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن فرهنگ عاشورایی در نسل جدید است. همچنین تلاش شده تا فضای مراسم برای حضور خانواده‌ها و کودکان نیز مناسب‌سازی شود تا همه اقشار بتوانند در این حرکت معنوی مشارکت داشته باشند.



دعوت عمومی برای حضور در مراسم



در پایان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، خاطرنشان کرد: اگرچه جمعی از عاشقان حسینی توفیق حضور در مشایه و زیارت عتبات را دارند، اما برخی دل‌های جامانده از کاروان زائران می‌توانند با حضور در پیاده‌روی جاماندگان با حضرت سیدالشهداء علیه السلام تجدید بیعت کنند. از همه مردم شریف استان کرمان دعوت می‌کنم تا با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از عشق و ایمان را به نمایش بگذارند.