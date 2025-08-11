به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اقدامی کم‌سابقه و با هدف ارتقای رفاه اجتماعی، توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، عملیات احداث هزار و ۱۹۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کم‌درآمد، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مددجویان تحت پوشش بهزیستی در استان بوشهر آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این پروژه عظیم با پشتیبانی مالی و همراهی مؤثر وزارت نفت و شورای راهبردی پتروشیمی‌های مستقر در عسلویه کلید خورده و ۲۰۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه‌ها برای اجرای آن اختصاص یافته است.

برومند با بیان اینکه این اقدام، نمادی از همگرایی میان نهادهای عمومی و صنایع بزرگ کشور در مسیر محرومیت‌زدایی است، افزود: علاوه بر کمک‌های یادشده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) را برای احداث این واحدها در نظر گرفته است که تأثیر چشمگیری در کاهش فشار مالی بر خانوارهای هدف خواهد داشت.

توسعه و نوسازی بافت‌های روستایی

وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در توسعه و نوسازی بافت‌های روستایی و شهری کوچک تصریح کرد: این طرح علاوه بر بهبود سرپناه اقشار کم‌درآمد، با ایجاد اشتغال در بخش‌های ساختمانی و صنایع وابسته، محرک مهمی برای رونق اقتصاد محلی خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تأکید کرد: استمرار چنین همکاری‌هایی، الگویی موفق برای توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار کشور است و آثار آن در ارتقای رفاه عمومی و امنیت اجتماعی به‌وضوح دیده خواهد شد.