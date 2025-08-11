«مارکر»: اوضاع پروازها در «اسرائیل» اصلا خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه صهیونیستی د مارکر گزارش داد که در حال حاضر تنها ۳۶ شرکت هواپیمایی در اراضی اشغالی فعال هستند؛ این در حالی است که پیش از جنگ ۱۰۰ شرکت فعالیت داشتند.

در ادامه این گزارش آمده است، فرودگاه بن گوریون یک سوم مسافران خود را از دست داده است. این در حالی است که امارات تعداد مسافران خود را به اراضی اشغالی از ۷۸ هزار نفر در ژوئیه ۲۰۲۳ به ۱۰۱ هزار نفر در ۲۰۲۵ افزایش داده است!

این روزنامه اضافه کرد، برخی از مقصدها به صورت کامل از نقشه پروازهای هوایی رژیم صهیونیستی حذف شده‌اند. گزارش‌های رسمی تصویر تاریکی از رکود شدید در بخش پروازی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهند. پروازها به آمریکا ۴۰ درصد کاهش داشته است. خطوط هوایی آمریکا هنوز زمان از سرگیری پروازها به اراضی اشغالی را اعلام نکرده‌اند. خطوط هوایی کانادا نیز این روند را به ۹ اکتبر موکول کرده‌اند.