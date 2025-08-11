  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۹

استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت

نخست وزیر استرالیا از قصد و نیت کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت اما این اقدام مشروط به تعهدات تشکیلات خودگردان است.

وی بدون اشاره به حمایت کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: اوضاع در این باریکه در شرایط فاجعه باری قرار دارد و تل آویو همچنان قوانین بین المللی را نقض می‌کند.

نخست وزیر استرالیا در عین حال با مطرح کردن سخنان مداخله جویانه مدعی شد که حماس جایی در کشور فلسطین ندارد.

وی گفت: به نتانیاهو تاکید کردم که در غزه به یک راه کار سیاسی و نه نظامی، نیاز داریم.

پیش از این نیز چند کشور غربی دیگر از تمایل خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بودند اما همزمان شرط و شروط‌هایی برای این اقدام تعیین کرده‌اند که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای وجهه بین المللی آنها دارد.

