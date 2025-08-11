به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در سالن جلسات اداره کل هواشناسی برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای اخیر تعداد روزهای ابری در استان کاهش و روزهای آفتابی افزایش یافته و این تغییرات نشاندهنده وقوع تغییرات اقلیمی است که باید برای سازگاری با آن برنامهریزی شود.
وی افزود: افزایش دما باعث کاهش بارشهای جامد از جمله برف در استان شده است و این مسئله تأثیر مستقیم بر منابع آبی و کشاورزی دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با بیان اینکه این استان در دو ماه نخست سال جاری با افزایش ۳.۸ درجهای میانگین دما به ۱۷ درجه سانتیگراد، رکورددار افزایش دما در کشور بوده است، گفت: میانگین بارش سال جاری در استان ۱۳۰ میلیمتر بوده که با نوسانات بارشی همراه است و این شرایط لزوم اتخاذ تدابیر متناسب را دوچندان میکند.
داداشی تصریح کرد: صنایع آببر باید از توسعه بیرویه در استان پرهیز کنند و تغییرات اقلیمی را در برنامههای خود لحاظ نمایند.
وی با تأکید بر اهمیت اخذ اطلاعات از مراجع رسمی هواشناسی بیان کرد: پایش مستمر جو و هشدارهای بهموقع میتواند جان انسانها را نجات دهد و از بحرانآفرینی کاذب جلوگیری کند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: دمای هوا همچنان بر مدار افزایش است و در سه ماه اخیر، بارش خاصی در مناطق شمال شرق کشور پیشبینی نمیشود.
