دمای خراسان شمالی تا ۳۹ درجه می‌رسد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز دوشنبه دمای هوای استان دوباره افزایش یافته و در برخی مناطق به ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو ناپایدار تا اوایل شب یکشنبه در خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امروز در ساعات بعدازظهر افزایش باد همراه با غبار و کاهش کیفیت هوا در محدوده خطرناک پیش‌بینی می‌شود و احتمال رگبارهای پراکنده به‌ویژه در نیمه جنوبی استان وجود دارد.

داداشی ادامه داد: شنبه بعدازظهر در نیمه غربی استان شامل شهرستان‌های مانه و سملقان، گرمه و جاجرم رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد و غبار رخ خواهد داد و یکشنبه نیز در جنوب غرب استان این شرایط ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از اوایل شب یکشنبه کاهش ابر رخ داده و دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود اما هوای غبارآلود ادامه دارد.

وی گفت: تا روز یکشنبه هوای نسبتاً خنک در استان حاکم است اما از روز دوشنبه دما افزایش یافته و در برخی مناطق به ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

