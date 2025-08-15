نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که جو ناپایدار تا اوایل شب یکشنبه در خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: امروز در ساعات بعدازظهر افزایش باد همراه با غبار و کاهش کیفیت هوا در محدوده خطرناک پیشبینی میشود و احتمال رگبارهای پراکنده بهویژه در نیمه جنوبی استان وجود دارد.
داداشی ادامه داد: شنبه بعدازظهر در نیمه غربی استان شامل شهرستانهای مانه و سملقان، گرمه و جاجرم رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد و غبار رخ خواهد داد و یکشنبه نیز در جنوب غرب استان این شرایط ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از اوایل شب یکشنبه کاهش ابر رخ داده و دوشنبه و سهشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود اما هوای غبارآلود ادامه دارد.
وی گفت: تا روز یکشنبه هوای نسبتاً خنک در استان حاکم است اما از روز دوشنبه دما افزایش یافته و در برخی مناطق به ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
