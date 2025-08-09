نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جوی پایدار همراه با آسمان صاف و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد تا فردا شب در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شنبه شدت وزش باد در بخش‌هایی از شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه، گرمه، جاجرم، بام و صفی‌آباد، شیروان و فاروج و در روز یکشنبه در بخش‌هایی از شرق و جنوب خراسان شمالی گاهی شدید و همراه با غبار محلی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای روز دوشنبه به‌تدریج افزایش وزش باد، در بعدازظهر وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه مناطق مرکزی و نیمه شمالی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق نیز انتظار می‌رود.

داداشی با اشاره به نفوذ توده گرد و خاک در استان گفت: دوشنبه اغلب در مناطق نیمه شرقی و به‌تدریج با گسترش آن طی روز سه‌شنبه تا بعدازظهر چهارشنبه، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی پیش‌بینی می‌شود و امروز هشدار سطح زرد برای این شرایط صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین در ساعات بعدازظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، افزایش موقت ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی مناطق استان، سه‌شنبه در شرق و جنوب شرق و چهارشنبه در غرب و شمال، پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، از امروز تا یکشنبه تغییرات جزئی و افزایشی دما خواهیم داشت اما روز دوشنبه کاهش محسوس چهار تا شش درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.