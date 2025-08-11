پارسا: امسال فقط اتباع قانونی در مدارس ثبت نام خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مجید پارسا رئیس آموزش و پرورش شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

پارسا در پاسخ به سوالی در خصوص تحصیل دانش آموزان اتباع در مدارس کشور گفت: سال تحصیلی گذشته ۶۰ هزار دانش آموز اتباع در آموزش و پرورش داشتیم که برای امسال هم از ۱۵ مرداد، مکلف به ثبت نام دانش آموزان اتباع هستیم. این دانش آموزان صرفاً دانش آموزانی هستند که مدارک و مجوزهای لازم را اقامت در کشور دارند.

وی گفت: سال گذشته ۲۹ هزار کلاس درس در شهر تهران دایر بود که امسال هم پیش بینی می‌کنیم همین تعداد کلاس درس داشته باشیم؛ لذا کاهش تعداد دانش آموزان اتباع به کاهش تراکم دانش آموز در کلاس‌های درس منجر خواهد شد.

پارسا با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد دانش آموزان لازم التعلیم را ثبت‌نام کردیم؛ گفت: ثبت نام کتاب درسی هم بیش از ۸۶ درصد پیشرفته است. در حال تلاش هستیم تا مجوزهای لازم را برای توزیع کتب درسی از سازمان پژوهش بگیریم.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای تجهیز کلاس‌های هنرستانی هزینه کردیم گفت: این تجهیزات به مناطق ارسال شده است. همچنین بیش از ۲۰ هزار رویه نیمکت برای نوسازی نیمکت‌ها به مدارس ارسال شده است.

وی با اشاره به کمبود معلم در شهر تهران گفت: سال گذشته با مدیریت تعداد معلمان، این کمبود را مدیریت کردیم. ۵۴ هزار معلم در مدارس دولتی داشتیم و البته باید معلمان مدارس غیر دولتی را هم لحاظ کنیم که حدود ۱۰۰ هزار معلم خواهند شد.

پارسا در پایان گفت: بیش از یک میلیون دانش‌آموز هم در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.

ساخت ۵۴ مدرسه نوساز در شهر تهران تا سال تحصیلی آینده

پارسا با اشاره به اینکه بهبود سرانه آموزشی در پنج منطقه شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است؛ گفت: ساخت مدرسه در ۵۴ نقطه در شهر تهران هدف ما خواهد بود و ۲۳ مدرسه برای ساخت نهایی شده است. باید از استاندار و شهرداری تهران تشکر کنیم که بر اساس سیاست‌های ابلاغی ریاست جمهوری تلاش کردند. هیچ یک از این مدارس البته به سال تحصیلی امسال نخواهند رسید اما تلاش می‌کنیم برای سال تحصیلی آینده این ۵۴ مدرسه نهایی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: همه مدارس ابتدایی و مدارس متوسطه اول ما نیازمند حضور مشاور است؛ البته وضع حضور مشاور تحصیلی در مدارس متوسطه دوم کمی بهتر است و در این مدارس مشاور حضور دارند. تلاش می‌کنیم در آزمون‌های استخدامی و به کمک روش‌های دیگر، جذب مشاور را در نظر داشته باشیم و امیدواریم تا سال‌های آینده حداقل در مدارس متوسطه اول شاهد کمبود مشاور نباشیم.

پارسا با اشاره به ضرورت کمک به تحصیل کودکان کار در شهر تهران گفت: چند سازمان مردم نهاد برای این منظور در شهر تهران فعالیت می‌کنند که ما با این سمن‌ها همکاری می‌کنیم و سال گذشته تأمین کتب درسی این مدارس مردم نهاد را به عهده گرفتیم.

۸۰۴ مدرسه شهر تهران باید بازسازی شود

وی با بیان اینکه ۸۰۴ مدرسه در شهر دچار فرسودگی شده و نیازمند بازسازی است گفت: عمده این مدارس در مناطق مرکزی شهر تهران هستند. توجه به مدارس دولتی از جمله اهداف اصلی ماست.

مدارس دولتی موظف به ثبت نام دانش آموزان در محدوده خود هستند

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه مدارس دولتی نباید هیچ پیش شرطی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در محدوده دانش آموزان داشته باشند؛ گفت: دانش آموز در محدوده باید ثبت نام شود و هیچ مدرسه‌ای دولتی و هیئت امنایی به دلیل معدل پایین و عدم پرداخت شهریه نمی‌تواند دانش آموزان در محدوده را ثبت نام نکند و باید حتماً دانش آموز ساکن در محدوده را ثبت نام کند.

به افزایش هزینه سرویس مدارس معترضیم

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه وکیل مدافع دانش آموز در خصوص سرویس مدارس هستیم گفت: به عنوان یک معلم که باید از حقوق دانش آموزان دفاع کنم این افزایش ۳۶ درصدی هزینه سرویس مدارس را نمی‌پذیرم و توصیه می‌کنم مدیران مدارس هم از پیمانکاران غیر مجاز برای سرویس مدارس استفاده نکنند.

وی بیان داشت: پیمانکاران مجاز توسط سازمان تاکسیرانی در سامانه سپند ثبت می‌شوند و مدیران و مسئولان مدارس حتماً از این پیمانکاران برای سرویس مدرسه استفاده کنند.