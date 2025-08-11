۳ ورزشکار سمنانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد تقی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از دعوت سه ورزشکار شایسته استان سمنان به اردوی نیم ملی پا را دومیدانی کشورمان خبر داد و ابراز کرد: سیده مهرانه طباطبایی یکی از این ورزشکاران است که از ابتدای هفته خود را به مربی تیم ملی معرفی کرده است.

وی افزود: سجاد محمدزاده و مهدی رجبی نیز به عنوان دیگر ورزشکاران شایسته پا را دومیدانی استان سمنان به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه اکبر فراتی به عنوان مربی نیز برای هدایت تیم ملی پا را دومیدانی دعوت شده است، ابراز کرد: حضور این چهار چهره شاخص ورزش استان کشور در اردوی تیم ملی افتخار بزرگی برای ورزش معلولان و جانبازان استان سمنان است.

علوی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی برای آمادگی بیشتر ورزشکاران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ برگزار شده است، گفت: اردوی تیم ملی تا ابتدای شهریورماه امسال ادامه خواهد داشت.