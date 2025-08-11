  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

۳ ورزشکار سمنانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۳ ورزشکار سمنانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از دعوت سه ورزشکار و یک مربی استان به اردوی تیم ملی پارا دو و میدانی کشورمان خبر داد.

محمد تقی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از دعوت سه ورزشکار شایسته استان سمنان به اردوی نیم ملی پا را دومیدانی کشورمان خبر داد و ابراز کرد: سیده مهرانه طباطبایی یکی از این ورزشکاران است که از ابتدای هفته خود را به مربی تیم ملی معرفی کرده است.

وی افزود: سجاد محمدزاده و مهدی رجبی نیز به عنوان دیگر ورزشکاران شایسته پا را دومیدانی استان سمنان به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه اکبر فراتی به عنوان مربی نیز برای هدایت تیم ملی پا را دومیدانی دعوت شده است، ابراز کرد: حضور این چهار چهره شاخص ورزش استان کشور در اردوی تیم ملی افتخار بزرگی برای ورزش معلولان و جانبازان استان سمنان است.

علوی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی برای آمادگی بیشتر ورزشکاران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ برگزار شده است، گفت: اردوی تیم ملی تا ابتدای شهریورماه امسال ادامه خواهد داشت.

