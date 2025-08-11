به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سرانجام پس از سه سال وقفه، فیلم سینمایی «غریزه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیاوش اسعدی از شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

«غریزه» سال گذشته در یک نمایش محدود برای منتقدان و خبرنگاران در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

این فیلم که تاکنون در بیش از ۲۵ فستیوال مطرح بین‌المللی حضور داشته و برنده چندین جایزه بین‌المللی شده است، اکنون با آغاز اکرانش از شهریور، یکی از شانس‌های سینمای ایران برای معرفی به اسکار خواهد بود.

در «غریزه» که به طور کامل در بخش خصوصی تهیه و تولید شده است، روزبه معینی به عنوان مجری طرح حضور دارد و امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها، با معرفی ۲ چهره جدید ساینا روحانی و مهدیار شاه‌محمدی در نقش ۲ نوجوان محوری داستان، با بازی ژاله صامتی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. فرهاد شریفی، افشین سنگ‌چاپ، رضا کرد و پردیس پورعابدینی نیز دیگر بازیگران تازه‌ترین اثر اسعدی هستند.