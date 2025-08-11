به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، بمباران چادر تیم رسانه‌ای شبکه الجزیره در شهر غزه که منجر به شهادت همه خبرنگاران و تیم رسانه‌ای شد را محکوم کرد و خواستار پایان یافتن بی‌عملی جهانی در برابر نسل‌کشی و جنایات شنیع در غزه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه کارت و نشان خبرنگاری مانعی در برابر جنایتکاران جنگی و نسل‌کش که نمی‌خواهند جهان از جنایات شنیع آنها مطلع شوند نیست، خاطر نشان کرد: پنج خبرنگار دیگر، در واقع کل کارکنان شبکه الجزیره، در بمباران عمدی چادر آنها در شهر غزه ترور شدند، همزمان که مردم غزه به‌صورت دسته‌جمعی به قتل می‌رسند، بر اثر گرسنگی تحمیلی جان می‌دهند و در "تله‌های غذایی" اسرائیلی-آمریکایی شکار می‌شوند.

وی افزود: محکومیت شدید این جنایت حداقل کاری است که هر انسان باوجدانی باید انجام دهد اما جهان باید برای توقف فوری این نسل‌کشی سبعانه و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بی‌تفاوتی و بی‌عملی، شراکت در جنایت وحشیانه اسرائیل است.