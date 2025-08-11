  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

گسترش خدمات شهرداری در قرارگاه کوفه با محوریت اربعین

شهردار منطقه ۲۱ تهران از گسترش خدمات شهرداری در قرارگاه کوفه با محوریت اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، با بیان این‌که اربعین یکی از مهم‌ترین نمادهای پیونددهنده ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان است، گفت: شهرداری منطقه ۲۱ مفتخر است در این مسیر عظیم، با برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین (ع) نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: در حوزه کودک روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک با محتوای مهدویت و مفاهیم اسلامی از طریق نقاشی، قصه‌گویی و مسابقه ارتباط می‌گیرند. همچنین خدمات تعمیر کیف، کفش و لباس، پذیرایی و امدادرسانی پزشکی به صورت مستمر ارائه می‌شود.

شهردار منطقه ۲۱ تهران با اشاره به اهمیت مسجد کوفه اظهار کرد: این مسجد محل تشکیل اولین حکومت ولایی شیعه در زمان امام علی (ع) بوده و بر اساس روایات، مرکز حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان خواهد بود. حضور در جوار چنین مکان تاریخی و معنوی، فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی به زائران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار کامل نیروها و تجهیزات شهرداری منطقه ۲۱ تهران در قرارگاه کوفه، عملیات نظافت و خدمات شهری نیز از خیابان میثم تمار تا صحن مسجد کوفه و اطراف محل استقرار موکب محبان‌الرضا (ع) درحال انجام است.

