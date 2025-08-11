گسترش خدمات شهرداری در قرارگاه کوفه با محوریت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، با بیان اینکه اربعین یکی از مهمترین نمادهای پیونددهنده ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان است، گفت: شهرداری منطقه ۲۱ مفتخر است در این مسیر عظیم، با برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین (ع) نقشآفرینی میکند.
وی افزود: در حوزه کودک روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک با محتوای مهدویت و مفاهیم اسلامی از طریق نقاشی، قصهگویی و مسابقه ارتباط میگیرند. همچنین خدمات تعمیر کیف، کفش و لباس، پذیرایی و امدادرسانی پزشکی به صورت مستمر ارائه میشود.
شهردار منطقه ۲۱ تهران با اشاره به اهمیت مسجد کوفه اظهار کرد: این مسجد محل تشکیل اولین حکومت ولایی شیعه در زمان امام علی (ع) بوده و بر اساس روایات، مرکز حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان خواهد بود. حضور در جوار چنین مکان تاریخی و معنوی، فرصتی ارزشمند برای خدمترسانی به زائران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار کامل نیروها و تجهیزات شهرداری منطقه ۲۱ تهران در قرارگاه کوفه، عملیات نظافت و خدمات شهری نیز از خیابان میثم تمار تا صحن مسجد کوفه و اطراف محل استقرار موکب محبانالرضا (ع) درحال انجام است.
نظر شما