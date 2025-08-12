بازدید رئیس شورای شهر تهران از قرارگاه کوفه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اربعین حسینی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با حضور در موکب محبان الرضا علیه السلام و قرارگاه کوفه از روند خدمات رسانی خدام الحسین منطقه ۲۱ به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.

رئیس شورای شهر تهران در این بازدید به نیروهای خدماتی و فرهنگی حاضر در مسجد کوفه خدا قوت گفت و بر ضرورت ارائه خدمات حداکثری به زائران تاکید کرد.

چمران، همچنین از درمانگاه قرارگاه کوفه و خدمات درمانی ارائه شده به زائران، شربت خانه، موکب مادر و کودک و … بازدید کرد.

وی با اشاره به جاده نورانی و پر برکت نجف تا کربلا، طریق الحسین را نماد مقاومت، عشق و ایمان دانست. این مسیر مقدس که میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد، نه تنها یادآور حماسه عظیم عاشورا است؛ بلکه بستری بی‌بدیل برای تبادل فرهنگی، انسجام سیاسی و هم‌پیمانی مسلمانان علیه استکبار جهانی به‌شمار می‌رود.