۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

انجام ۶ هزار و ۳۸۹مورد بازرسی بهداشتی از مراکز توزیع غذا در مرز مهران

ایلام - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از انجام ۶ هزار و ۳۸۹مورد بازرسی بهداشتی از مراکز توزیع غذا در مرز مهران خبر داد.

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای اجرای این طرح در سراسر استان، ۶ هزار و ۳۸۹ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا انجام شده و ۱۳ هزار و ۱۷۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم سازی شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۷۶ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی آب انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: پرسنل بهداشتی و مراقبین سلامت که شامل کارشناسان بهداشت عمومی و محیط، کارشناسان مامایی و تعدادی کارشناس روان هستند در مرز به صورت مستمر حضور دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط در سطح مراکز تهیه و توزیع و موکب‌ها و نظارت بر توزیع منابع آب فعالیت می‌کنند و همکاران مبارزه با بیماری‌ها در مرکز سندرمیک، مراقبت‌های مرزی را انجام می‌دهند که بیشتر پیگیر بیماری‌های تنفسی از جمله انفلوانزا و کووید و گوارشی هستند.

نیکونهاد با اشاره به توصیه‌های بهداشتی برای زائران، بیان داشت: استفاده از لباس‌های روشن و گشاد و پنبه‌ای توصیه می‌شود و انتظار داریم آن‌ها به مقدار کافی آب بنوشند و همچنین از مواد غذایی پخته شده که سرد شده باشند به هیچ وجه استفاده نکنند.

