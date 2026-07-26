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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱

اسکان روزانه ۶۰۰ زائر اربعین درموکب مسجد عمار شهر آبدان

اسکان روزانه ۶۰۰ زائر اربعین درموکب مسجد عمار شهر آبدان

بوشهر- مسئول موکب مسجد عمار ابن یاسر شهر آبدان از اسکان روزانه ۶۰۰نفر از زائران پیاده روی اربعین در این مسجد خبر داد.

مسعود قادری در گفتگو با خبرنگار مهر یاد آورشد: موکب مسجد عمار ابن یاسر شهر آبدان متشکل از جوانان انقلابی همواره توانسته است پذیرای روزانه ۶۰۰نفر از زائران امام حسین باشد.

وی یاد آور شد:با کمک خیران و با همت بانوان روزانه در همین موکب و مسجد اقدام به طبخ و توزیع بیش از ۵۰۰ پرس غذای گرم در سه وعده غذایی ناهار ،شام و صبحانه دربین زائران اربعین توزیع می شود.

قادری از اسکان زائران در این مسجد خبر داد و بیان کرد: زائران پیاده روی اربعین هر ساله از استان های هرمزگان،فارس، و شهرهای میناب و لامرد مهمان مردم آبدان می شوند و خادمان و خدمتگزاران اربعین به نحو شایسته ای از آنها پذیرایی میکنند.

اسکان روزانه ۶۰۰ زائر اربعین درموکب مسجد عمار شهر آبدان

موکب مسجد عمار ابن یاسر آبدان در کنار حرم مطهر شهدای گمنام آبدان ودر جاده اصلی بوشهر- بندر عباس قرار دارد.

کد مطلب 6899106

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