اسکان روزانه ۶۰۰ زائر اربعین درموکب مسجد عمار شهر آبدان

مسعود قادری در گفتگو با خبرنگار مهر یاد آورشد: موکب مسجد عمار ابن یاسر شهر آبدان متشکل از جوانان انقلابی همواره توانسته است پذیرای روزانه ۶۰۰نفر از زائران امام حسین باشد.

وی یاد آور شد:با کمک خیران و با همت بانوان روزانه در همین موکب و مسجد اقدام به طبخ و توزیع بیش از ۵۰۰ پرس غذای گرم در سه وعده غذایی ناهار ،شام و صبحانه دربین زائران اربعین توزیع می شود.

قادری از اسکان زائران در این مسجد خبر داد و بیان کرد: زائران پیاده روی اربعین هر ساله از استان های هرمزگان،فارس، و شهرهای میناب و لامرد مهمان مردم آبدان می شوند و خادمان و خدمتگزاران اربعین به نحو شایسته ای از آنها پذیرایی میکنند.

موکب مسجد عمار ابن یاسر آبدان در کنار حرم مطهر شهدای گمنام آبدان ودر جاده اصلی بوشهر- بندر عباس قرار دارد.