‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظرسنجی انجام شده توسط کانال عبری زبان کان نشان داد که ۶۰ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، جنگ علیه جنبش حماس در غزه را به شکل بدی مدیریت می‌کند. در مقابل ۳۱ درصد صهیونیست‌ها عملکرد مدیریتی او را «خوب» ارزیابی کرده اند.

‌این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان ترجیح می‌دهند جنگ غزه به طور کامل پایان یابد و ارتش تل آویو از غزه خارج شود و اسرا آزاد شوند و تنها ۲۸ درصد از افزایش عملیات تهاجمی و اشغال شهر غزه حمایت کردند.

این نظرسنجی با توجه به اعتصاب خانواده‌های اسرای اسرائیلی اعلام کرد که ۳۹ درصد از صهیونیست‌ها از این اعتصاب حمایت کرده و ۴۳ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.

تظاهرکنندگان صهیونیست شنبه گذشته در حین پخش یکی از برنامه‌ها، به استودیوهای شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی یورش بردند و خواستار توقف جنگ در غزه برای بازگرداندن اسرا شدند.