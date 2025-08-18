به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت مدیریت مستمر بازار و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، گفت: در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان هیچ‌گونه مانع و مشکلی وجود ندارد و روند توزیع اقلام ضروری به شکل مطلوب در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بازرگانان استان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور، افزود: سیاست دولت نیز استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان منطقه‌ای برای واردات نهاده‌های دامی است و ضروری است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

روحی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت دقیق و هدفمند بر بازار تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی تنظیم بازار باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا ضمن همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی، از بروز مشکلات احتمالی در روند عرضه و تقاضا جلوگیری شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در مواردی که افراد یا واحدهای صنفی خارج از چارچوب قیمت‌های مصوب عمل کنند و این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد، برخوردهای قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار، ایجاد آرامش، ثبات و اطمینان در فضای اقتصادی استان است و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی موظف هستند با هماهنگی و انسجام کامل در این مسیر گام بردارند.