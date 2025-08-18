  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

استفاده از ظرفیت بازرگانان آذربایجان‌شرقی برای واردات نهاده‌های دامی

تبریز- معاون هماهننگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازرگانان استان برای واردات نهاده‌های دامی گفت: تأمین کالاهای اساسی در آذربایجان شرقی بدون مشکل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت مدیریت مستمر بازار و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، گفت: در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان هیچ‌گونه مانع و مشکلی وجود ندارد و روند توزیع اقلام ضروری به شکل مطلوب در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بازرگانان استان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور، افزود: سیاست دولت نیز استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان منطقه‌ای برای واردات نهاده‌های دامی است و ضروری است از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

روحی در بخش دیگری از سخنان خود بر نظارت دقیق و هدفمند بر بازار تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی تنظیم بازار باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا ضمن همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی، از بروز مشکلات احتمالی در روند عرضه و تقاضا جلوگیری شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در مواردی که افراد یا واحدهای صنفی خارج از چارچوب قیمت‌های مصوب عمل کنند و این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد، برخوردهای قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار، ایجاد آرامش، ثبات و اطمینان در فضای اقتصادی استان است و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی موظف هستند با هماهنگی و انسجام کامل در این مسیر گام بردارند.

