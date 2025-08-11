ترامپ: جرم و جنایت در پایتخت آمریکا از کلمبیا و مکزیک بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: اعلام می‌کنم که اداره پلیس واشنگتن دی سی تحت کنترل پلیس فدرال قرار می‌گیرد. ما پایتخت خود را پس خواهیم گرفت، همانطور که در مرز جنوبی این کار را کردیم. میزان جرم و جنایت در پایتخت اکنون از کلمبیا و مکزیک بیشتر است و تصمیم امروز به منزله رهایی از آنهاست.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: گارد ملی را به پایتخت آمریکا اعزام می‌کنم. جاری کردن امنیت در واشنگتن دی سی تحت کنترل پلیس فدرال، به کنترل نرخ جرم و جنایت کمک خواهد کرد. اکنون پلیس اجازه دارد هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد.

وی در ادامه افزود: اداره پلیس کلان‌شهر واشنگتن دی سی تحت کنترل فدرال قرار خواهد گرفت و گارد ملی نیز برای مبارزه با جرم و جنایت در آنجا مستقر خواهد شد. من تمام قوانین مربوط به مبارزه با جرم و جنایت را تغییر خواهم داد و اختیارات پلیس را در برخورد با مجرمان گسترش می‌دهم. لذا بدینوسیله، قرار گرفتن اداره پلیس کلان‌شهر تحت کنترل فدرال و استقرار گارد ملی برای مبارزه با جرم و جنایت را اعلام می‌کنم.جرم و جنایت را ریشه‌کن خواهیم کرد و پایتخت زود امن خواهد شد. ما با یک وضعیت اضطراری فاجعه‌بار در پایتخت روبرو هستیم و فقدان امنیت و ایمنی وجود دارد. در صورت لزوم، ارتش را برای کنترل اوضاع در پایتخت مستقر خواهیم کرد. ۸۰۰ نیروی گارد ملی در خیابان‌های پایتخت حضور خواهند داشت و در صورت لزوم تعداد آنها را افزایش خواهیم داد.

ترامپ تصریح کرد: جرم و جنایت در واشنگتن ۲ برابر و حتی ۳ برابر در بغداد، پاناما، مکزیکوسیتی و لیما (پایتخت پرو) است.

دونالد ترامپ، در بخشی از سخنان خود افزود: برای دیدار با رئیس جمهور روسیه، پوتین، در روز جمعه دارم آماده می‌شوم. جمعه برای دیدن پوتین به روسیه می‌روم‌.

این مقام آمریکایی در ادامه گاف‌هایش، سخنان پیشین اش را در خصوص دیدار روز جمعه با رییس جمهور روسیه چنین اصلاح کرد: پوتین به کشور ما می‌آید، نه اینکه ما به کشور او برویم.

اعلام دیدار ترامپ و پوتین در روسیه در حالی است که پیش از این، مقامات روسیه و آمریکا گفته بودند که پوتین و ترامپ ۱۵ آگوست در آلاسکا دیدار خواهند کرد.

این مقام آمریکایی گفت: دیدار با پوتین برای سنجش موضع وی خواهد بود و من معتقدم که او می‌خواهد به جنگ پایان دهد. به پوتین خواهم گفت که باید به جنگ پایان بدهی. اگر من رئیس جمهور بودم، جنگ در اوکراین آغاز نمی‌شد. تبادل اراضی بین روسیه و اوکراین انجام خواهد شد و خطوط نبرد تغییر خواهد کرد. من با پوتین توافقی امضا نخواهم کرد، اما دیدگاه او را خواهم فهمید و آن را به رئیس جمهور اوکراین منتقل خواهم کرد.

ترامپ اضافه کرد: من خواهان آتش‌بس در اوکراین هستم! پس از دیدار با پوتین، توافق را برای زلنسکی و سپس برای مقامات ارشد اروپایی ارسال می‌کنم. زلنسکی به دیدار با پوتین در روز جمعه دعوت نشده است. در صورت دستیابی به توافق، روابط تجاری با روسیه برقرار خواهد شد. در صورت دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ، روابط تجاری با روسیه برقرار خواهد شد. من معتقدم که موضوعات بین روسیه و اوکراین حل و فصل خواهد شد و دو رئیس جمهور در نهایت با هم دیدار خواهند کرد. از پاسخ زلنسکی در مورد تبادل اراضی ناامید شدم. معتقدم که ما مذاکرات سازنده‌ای با رئیس جمهور پوتین خواهیم داشت. طبق نظرسنجی‌ها در اوکراین، ۸۸ درصد از مردم خواهان توافق صلح با روسیه هستند.

در ادامه سخنان ترامپ، «پیت هگست» وزیر دفاع این کشور اعلام کرد: در هفته‌های آینده نیروهای گارد ملی در خیابان‌های پایتخت آمریکا مستقر خواهند شد.