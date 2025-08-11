دبیرکل سازمان ملل کشتار خبرنگاران را در غزه محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، کشتار خبرنگاران را در نوار غزه در حمله هوایی اسرائیل محکوم کرد.

«استفان دوجاریک» در نشست خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: می‌توانم به شما بگویم که دبیرکل سازمان ملل متحد، کشته شدن شش خبرنگار فلسطینی را در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه محکوم می‌کند و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره این قتل‌های اخیر است.

وی ادامه داد: این قتل‌های اخیر، خطرات شدیدی را که خبرنگاران هنگام پوشش این درگیری مداوم با آن مواجه هستند، برجسته می‌کند.

سخنگوی گوترش خاطرنشان کرد: خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها باید مورد احترام قرار گیرند، باید از آنها محافظت شود و به آنها اجازه داده شود تا آزادانه، بدون ترس و بدون آزار و اذیت، کار خود را انجام دهند. خبرنگاران در انتقال اطلاعات در غزه با مشکلاتی روبرو هستند و کار آنها باید تسهیل شود. این در حالی است که مأموریت خبرنگاران در غزه هر روز دشوارتر می‌شود.

دوجاریک با اشاره به تحقیقات درباره ترور خبرنگاران الجزیره تصریح کرد: ما دشواری تحقیقات در طول درگیری را تصدیق می‌کنیم، اما مجازات و پاسخگویی باید تضمین شود. فشار باید برای تضمین پاسخگویی کسانی که در قتل خبرنگاران در غزه دست داشته‌اند، ادامه یابد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات غزه هم گفت: سازمان ملل متحد با تمام نهادهای خود تلاش کرده است تا به مردم غزه کمک کند، به درگیری پایان دهد و اسرا را آزاد کند. هیچ راه حل نظامی در غزه وجود ندارد. ما به آتش‌بس نیاز داریم و سازمان ملل متحد آماده است تا تسهیلات لازم را برای بازگشت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به میز مذاکره فراهم کند.

«أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره «ابراهیم ظاهر» (تصویربردار)، «مؤمن علیوه» (تصویربردار)، «محمد نوفل» (دستیار تصویر بردار) و «محمد الخالدی» در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در محوطه بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.