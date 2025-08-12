آخرین اخبار مرز مهران؛ ترددها به ۲.۵ میلیون نفر رسید

خبرگزاری مهر -گروه استانها: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین حسینی است، آخرین آمارها نشان میدهد از اول ماه صفر تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مرز تردد کردهاند که ۶۰ درصد از تردد کل زوار اربعین کشور است.
تمامی قرارگاههای حمل و نقل، اسکان، خدمات رسانی برای موج بازگشت زوار اربعین در مرز مهران تشکیل شده است، بیشترین تمرکز مسئولان تأمین اتوبوس از مناطق مختلف کشور برای جابجایی زوار است.
پایانه برکت نقطه کلیدی خدماترسانی در اربعین در موج بازگشت است
استاندار ایلام شامگاه دوشنبه در بازدید از پایانه برکت با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل برای چند روز پیش رو در مراسم اربعین، پایانه برکت را نقطهای استراتژیک و تعیینکننده در ارائه خدمات به زائران در این چند روز باقی مانده عنوان کرد.
احمد کرمی پایانه مسافری را رقمزننده و تعیینکننده تمامی خدمات اجرایی در ایام مانده به اربعین دانست و گفت: پایانه برکت اکنون به عنوان نقطه کلیدی خدماترسانی شناخته میشود و پس از آن، پارکینگ اربعین و پایانه شهید سلیمانی نیز در اولویت قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور بهموقع مدیران در محل خدمت، اظهار داشت: هر مدیری که در میدان حاضر میشود باید بتواند یک مسئله را حل کند. از آب و پشتیبانی گرفته تا سایر خدمات، همه باید با تقسیم کار دقیق و هماهنگ عمل کنیم.
وی به ظرفیت بالای مواکب برای خدمترسانی به زوار اشاره و خاطرنشان کرد: مواکب تا خروج آخرین زوار اربعینی به کشور به آنها خدماترسانی میکنند.
فیلم فعالیتهای ۲۴ ساعته مواکب در مرز مهران
آخرین وضعیت تأمین اتوبوس برای بازگشت زوار اربعین حسینی در مرز مهران
۶۸۱ مورد بازدید گشتهای تعزیرات حکومتی در مرز مهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: از ابتدای ماه صفر و ورود زائران ۶۸۱ مورد گشت و بیش از ۱۵۰ مورد گزارش بازرسی در سامانه پیامکی ثبت شده است.
مهدی محمدی گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی به منظور رفاه حال زائران، اجرای قانون و پیشگیری از تخلفات در سه حوزه بازار، حمل و نقل و پارکینگ خودرو به زائران خدمات نظارتی ارائه میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: روزانه سه گروه ثابت و سیار در قالب ۱۵ نفر پارکینگهای خودرو، شرکتهای مسافربری، مواکب و صنوف شهر مهران را مورد رصد و به زائران پایانه مرزی خدمات نظارتی ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در ایام اربعین امسال دو شعبه سیار در پارکینگ بزرگ اربعین و پایانه مسافربری شهید رئیسی (برکت) دایر کرده است، گفت که این شعب بر روند قیمتهای مصوب در این پایانه و پارکینگهای شهر مهران نظارت دارند.
بیش از ۷۰۰ مورد عمل جراحی در بیمارستانهای ایلام انجام شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در خصوص خدمات این معاونت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: براساس برنامه هر ساله، فعالیتهای مربوط به آمادگی این ایام از پایان اربعین سال قبل شروع شده و در ماههای نزدیک به اربعین سال جدید تشدید و تا چند روز بعد از اربعین ادامه دارد.
محمدرضا صیدی افزود: تمام بیمارستانها در این ایام در آمادگی کامل هستند و تا تردد آخرین زائر از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
وی تصریح کرد: از ابتدای ورود زائران به استان تا صبح امروز تعداد ۲۳ هزار و ۱۹۸ نفر به اورژانس مراجعه و از این تعداد بیش از ۲۰ هزار نفر پس از دریافت خدمات اولیه، به صورت سرپایی ترخیص شدند.
وی بیان کرد: همچنین هزار و ۹۵۷ نفر در بخشهای اورژانس، ۷۳۴ نفر در بخشهای تخصصی و ۲۴۵ نفر نیز در بخشهای ویژه بستری شدند و ۷۱۸ مورد عمل جراحی انجام گرفت.
حدود ۱۷ هزار نسخه دارویی سرپایی به ثبت رسیده است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از تسریع انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونهبرداری با هدف پایش کیفیت مواد خوراکی عرضهشده به زوار حسینی خبر داد.
مریم احمدنصر با تأکید بر افزایش تلاشها در جهت حفظ سلامت زائران و تضمین کیفیت فرآوردههای خوراکی عرضهشده در موکبها، اظهار داشت: از ابتدای تردد زوار تاکنون تعداد ۲۳۹ مورد نمونهبرداری غذایی_دارویی و نیز ۱۵۸ مورد نظارت و بازرسی و نیز ۲ هزار و ۴۷۰ مورد پاسخگویی به مسائل غذایی و دارویی مرتبط صورت گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۶ هزار و ۹۲۴ مورد نسخ سرپایی و ۲ هزار و ۶۸۳ مورد نسخ بستری نیز در این ایام به ثبت رسیده است.
۱۶۰ نفر از زائران آسیبدیده توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر استان ایلام از مرز مهران وارد کشور شدند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام اظهار داشت: از آغاز طرح اربعین تا امروز، جمعاً ۱۶۰ نفر از زائران آسیبدیده توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر استان ایلام از مرز مهران وارد کشور شدهاند.
حمزه محمدی مقدم بیان کرد: این تعداد شامل ۱۳۹ مصدوم و ۲۱ فوتی است که خدمات امدادی و درمانی لازم برای آنها ارائه شده است.
وی تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر استان ایلام با بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی، نیروهای متخصص و تجهیزات پزشکی، همچنان در آمادهباش کامل برای خدمترسانی به زائران اربعین قرار دارد.
اربعین در سالهای اخیر یک مناسک مذهبی، بلکه به بزرگترین نمایش همدلی و وحدت ملتها تبدیل شده است، رویدادی که میلیونها نفر را با هر زبان و ملیتی گردهم میآورد و جلوهای بی نظیر از ایثار، اخوت و انسانیت را به تصویر میکشد.
پیش بینی گرما و گرد و غبار در ایلام
کارشناس هواشناسی استان ایلام نیز از ورودی توده هوای گرم از چهارشنبه ۲۲ مرداد تا جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: افزایش دما و تداوم گرما از پیامدهای این موج است.
وی بیان کرد: موج گرما سراسر استان ایلام را فرا خواهد گرفت و خطر گرمازدگی، افزایش مصرف آب و برق را پی خواهد دارد.
وی همچنین از نفوذ گرد و غبار تا ظهر سهشنبه ۲۱ مرداد در استان ایلام خبر داد.
