آغاز اجرای جاده اختصاصی زوار اربعین در مرز سومار

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عصر سه‌شنبه به همراه مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، فرماندار گیلانغرب، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تردد زوار اربعین در مرز سومار بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پروژه‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده برای توسعه زیرساخت‌های مرزی بازدید کردند.

همچنین محدوده پیشنهادی برای استقرار پایانه مسافری در مرز سومار از سوی اداره کل راهداری مورد ارزیابی قرار گرفت و مکان‌های در نظر گرفته شده برای جانمایی پارکینگ خودروهای شخصی، گیت‌های ورود و خروج و سالن مسافری بررسی شد.

در جریان این بازدید، پیشنهادهای اصلاحی با هدف تسهیل تردد و افزایش رفاه زائران مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای ایجاد شرایط مناسب‌تر در این پایانه مرزی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و هیئت همراه همچنین مسیر پیشنهادی احداث جاده اختصاصی تردد زوار اربعین را بررسی کردند و بر تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه تأکید شد.

در ادامه، محل‌های پیشنهادی برای استقرار موقت دستگاه‌های خدمات‌رسان در پایانه مسافری مرز سومار مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد هر یک از دستگاه‌ها متناسب با شرح وظایف خود، اقدامات لازم برای آماده‌سازی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین را دنبال کنند.