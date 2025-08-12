وزیر کشور وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه اسکندر مؤمنی وزیر کشور به همراه جعفر قائم پ‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور وارد فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه شد و مورد استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان ارشد استان قرار گرفت.



بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر کشور پس از ورود به استان، با حضور در مرز بین‌المللی خسروی از روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مواکب مردمی مستقر در این گذرگاه مرزی قرار خواهد گرفت.



تشکیل جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه به ریاست وزیر کشور نیز از دیگر برنامه‌های مهم این سفر یک‌روزه است که با هدف هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران انجام می‌شود.



مؤمنی همچنین در ادامه برنامه‌های خود از روند اجرای طرح تولید سوخت از زباله (RDF) در کارخانه سیمان غرب کرمانشاه بازدید می‌کند؛ طرحی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به کاهش آلودگی محیط‌زیست و استفاده بهینه از پسماندها کمک خواهد کرد.