به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در بیست و یکمین نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای کشورمان، اظهار کرد: تا ابد ایران مدیون شهدا است. در این ایام دستگاه‌های بسیاری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تلاش کردند. از میهمان نوازی مردم عراق نیز بسیار تشکر داریم؛ راهپیمایی اربعین نمادی از وحدت مسلمانان و انسجام ملی است و بزرگترین گردهمایی مسالمت آمیز جهان است.

وی ادامه داد: درس‌های بسیاری را از امام حسین علیه السلام آموختیم نظیر ایثار استقامت و شجاعت و ۱۷ مرداد را پشت سر گذاشتیم که روز خبرنگار است و شما از حق و حقیقت سخن می‌گوئید. شهادت ۵ تن از خبرنگاران را در حمله وحشیانه رژیم صهیونی را تسلیت می‌گویم.

سخنگوی دولت بخش‌هایی از وصیت نامه یکی از شهدای خبرنگار را قرائت کرد و ادامه داد: این متن نمونه‌ای از قلم توانمند شما خبرنگاران است که از هر فرصتی برای رساندن صدای حقیقت استفاده می‌کنید، این روز بر شما و برای همه کسانی که نگارنده حقیقت هستند مبارک باد.

حمایت از بخش خصوصی راهبرد دولت است

مهاجرانی سفر رئیس جمهور به پاکستان را پربار دانست و ادامه داد: ۱۲ سند همکاری در این سفر پربار و پرکار رئیس جمهور به امضا رسید، افزایش سطح تجارت و رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار سطح مبادله در دستور کار دو کشور قرار دارد. شراکت راهبردی در زمینه‌های مختلف میان دو کشور پیگیری شد. همچنین وزیر امور خارجه به تاجیکستان برای حل مشکل بخش خصوصی و تقویت توان این بخش به تاجیکستان سفر کرد. حمایت از بخش خصوصی راهبرد دولت است و این موضوع به شدت قابل توجه است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی راجع به فروش بنزین با قیمت بالاتر به دهک‌های بالای جامعه و اینکه آیا دولت در این رابطه تصمیمی گرفته است، گفت: در اینکه راجع به بنزین باید بیشتر صحبت داشته باشیم و بعد تصمیم بگیریم شکی نیست، اما زمان آن حالا نرسیده است، اینکه کسی با بنزین لیتری ۱,۵۰۰ تومان با ماشین آفرود به خارج از شهر می‌رود کسی این عمل را تأیید نمی‌کند و این موضوع که مطرح شد در حد طرح مسئله است، اما شما رسانه‌ها می‌توانید کمک کنید تا در این موضوع بیشتر صحبت شود.

مهاجرانی یادآور شد: ضعفا نیاز به حمایت ویژه دارند و البته رئیس جمهور رئیس جمهور همه است.

بیمه خبرنگاران به صورت جدی پیگیری می‌شود

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری که راجع به برنامه دولت مسکن، بیمه و بازنشستگی خبرنگاران جویا شد، اظهار کرد: نباید قولی دهیم که نمی‌توانیم انجام دهیم اما بسته حمایتی برای خبرنگاران طراحی شده است، بیمه خبرنگاران به صورت جدی پیگیری می‌شود و با توجه به تعاونی‌هایی که در استان‌ها شکل می‌گیرد استانداران می‌توانند کمک‌های شایانی برای مسکن خبرنگاران داشته باشند.

حذف ۴ صفر از پول ملی در راستای کاهش بار روانی و چاپ اسکناس گرفته شد

مهاجرانی راجع به حذف ۴ صفر از پول ملی و این پرسش که دولت انتظار چه پیامدی از این تصمیم دارد، بیان کرد: این مسیری است که چند کشور دنیا این کار را انجام دادند، حتی برخی از کشورها تا حذف ۶ صفر نیز پیش رفته‌اند و دولت به عنوان یک اقدام اصلاحی ساختاری این موضوع را تصویب کرد. در راستای کاهش بار روانی و چاپ اسکناس این تصمیم در دولت صورت گرفت.

با گرانی آرد و دستمزد کارگران افزایش نرخ نان طبیعی است

سخنگوی دولت راجع به افزایش قیمت نان با نمایش نموداری توضیح داد: قیمت آرد از ۲,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۱,۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسید، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ هزار تومان رسید، وقتی ماده اصلی نان گران می‌شود و دستمزد کارگران نانوایی و بیمه افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که نان گران می‌شود. باید توجه داشته باشیم که نان محصولی است که حاصل فرایندهایی است.

خروج اتباع غیر مجاز یک مطالبه ملی بود

مهاجرانی همچنین در پاسخ به پرسشی راجع به خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از کشور و انتشار تصاویری از دریافت ویزا شهروندان افغانستانی برای بازگشت به ایران، گفت: ما با افغانستان هم‌زبان و هم دین هستیم و پیوندهای بسیار زیادی با افغانستان داریم، طبیعتاً مانند هر کشور دیگری سیاست‌های مهاجرتی داریم، برای مهاجران در راستای منافع ملی و توانایی اقتصادمان برنامه‌ریزی می‌کنیم. خروج اتباع غیر مجاز یک مطالبه ملی بود. در این رابطه تکلیف قانونی داشتیم و باید بیش از هر چیز دیگری به مصالح ملی خودمان فکر کنیم. تلاش وزارت کشور این بود که با حفظ کرامت انسانی اتباع غیر مجاز را به کشورشان بازگرداند. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز برای حفظ کرامت خانواده و زنان در هنگام خروج از مرز با آنها گفتگوهایی انجام داد. امیدواریم تعامل مردم افغانستان با دولتشان به گونه‌ای باشد که افزایش رضایتمندی را به دنبال داشته باشد.

تغییر در شعام در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی و انسجام ملی در سطوح بین الملل انجام شد

سخنگوی دولت در رابطه با تغییرات در شورای امنیت ملی اظهار کرد: تغییرات طبیعی است و رئیس جمهور با توجه به دگرگونی‌های منطقه و با توجه به اینکه آقای لاریجانی فرد مورد پذیرشی است این تغییرات را انجام داد و از ظرفیت آقای احمدیان در جای دیگری استفاده می‌شود، این تغییر در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی و انسجام ملی در سطوح بین الملل انجام شد.

با شرایط اقتصادی فعلی خانه‌دار شدن کار دشواری است

مهاجرانی همچنین در رابطه با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی اجاره خانه‌ها راجع به برنامه‌های نظارتی و حمایتی دولت برای مستأجران گفت: امیدواریم همه کسانی که مستأجر هستند به زودی صاحبخانه شوند، هرچند که با شرایط اقتصادی فعلی خانه‌دار شدن کار دشواریست و طبیعی است که دولت برنامه‌های حمایتی برای تسهیل امور زندگی مستأجران و همچنین خانه‌دار شدن آنها دارد. شورای مسکن ۲۰۰ همت برای تسهیلات به مستأجران تصویب کرد، ۲۰۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی تصویب شد، همچنین عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور است.

وی افزود: ۲۷۵ میلیون تومان در تهران، ۲۱۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها، ۱۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها، ۵۵ میلیون تومان در روستاها به تصویب رسید.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که پس از پس گرفتن مربوط به فضای مجازی صحبت از طرح نظم بخشی فضای مجازی است، آیا دولت از این اطلاع دارد و آیا این طرح صیانت دیگری خواهد بود گفت: بازپس‌گیری لایحه با توجه به خرد جمعی بود، علی رغم آنکه جلسات کارشناسی قبل از آن برگزار شده بود و نگاه دولت تقابل با مجلس نیست و معتقدیم در قاطبه مجلس نیز این نگاه نیست، نگاه عموم مجلس عقلانیست که تمرکز بر حل مسائل کشور دارند. کشوری که با ناترازی‌های مختلف مواجه است و باید برای حل مسائل وفاق داشته باشیم و نگاه دولت حل مسئله است.

مهاجرانی در پاسخ به خبرنگار مهر راجع به میزان مسکنی که تا پایان امسال تولید می‌شود، گفت: موضوع مسکن در جامعه مورد توجه است، سامانه‌ای برای حل مشکلات مسکن راه‌اندازی شد، اعداد و ارقام متناقضی در ابتدای کار دولت وجود داشت.

ظرفیت‌های زیستی دشت تهران دیگر جوابگو نیست

سخنگوی دولت راجع به ممنوعیت مهاجرت به تهران عنوان کرد: این موضوع از جنس سیاست گذاری و نه اجبار است، ظرفیت‌های زیستی دشت تهران دیگر جوابگو نیست، باید بتوانیم به صورت قانونی جلوی برخی از موضوعات را بگیریم، موضوع حریم‌های تهران جز موضوعاتی است که تهران بیش از حد گسترش نیابد.

مهاجرانی راجع به آئین نامه جدید رتبه‌بندی معلمان و ویژگی‌های آن بیان کرد: آئین نامه رتبه‌بندی معلمان در راستای رتبه‌بندی خود معلمان و هم افزایش کیفیت بخشی آموزشی است. همچنین در راستای اصلاح آئین نامه قبلی صورت می‌گیرد. این آئین نامه در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت مطرح شده است و کاربردی متشکل از وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور استخدامی سازمان برنامه بودجه تشکیل شده است. توضیحات تکمیلی را پس از قوام موضوع اطلاع رسانی می‌کنم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به شهادت خانواده شیخی در خمینی شهر و پیگیری دولت در این رابطه گزارشی در این رابطه در جلسه دولت مطرح شده، اظهار کرد: گزارشی که وزیر کشور ارائه کرده است در پاسخ پرسش من بود، برای جلوگیری از تکرار این حادثه وزیر کشور توصیه‌هایی را شروع کرد و به دستگاه‌های امنیتی و نظامی مه متولی این مسائل هستند، ارسال کرد و خاطیان در لحظات اول دستگیر شدند. مراحل قضائی آنها در حال انجام است و قانون حمل سلاح به صورت جدی در حال پیگیری است؛ در شرایط خاصی از کشور بودیم و بهتر از شرایط را با هم بهتر درک کنیم، باید دقت به گونه‌ای بالا برود که دیگر این اتفاق تکرار نشود.

