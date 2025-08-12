به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مشهدی دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی همام به تشریح روند اجرا این رویداد هنری پرداخت.

به گفته وی رویداد «همام» بستری برای بروز و ظهور استعدادهای نهفته و ناشناخته معلولین هنرمند کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی است.

در ادامه دبیر جشنواره چهارم با ابراز رضایت از استقبال معلولین در ثبت نام و حضور در این رویداد هنری افزود: این همایش جلوه‌ای زیبا از «وفاق ملی» به عنوان حرکت فرهنگی ارزشمندی با حضور همه اقوام گوناگون سراسر کشور است.

وی با اشاره به تجارب موفق برگزاری سه دوره گذشته، جشنواره چهارم را حرکت به سمت کیفی‌تر شدن آثار ارسالی و رقابتی تر شدن آن ذکر کرد.

مشهدی در خاتمه اعلام کرد بر اساس تمهیدات به عمل آمده از سوی دبیرخانه جشنواره مدرک بین‌المللی هنر به برگزیدگان برتر جشنواره چهارم اعطا خواهد شد.

گفتنی است چهارمین جشنواره بین‌المللی همام از اول آبان ماه سال جاری به مدت یک هفته در محل فرهنگستان هنر جهت نمایش آثار هنرمندان معلول در حوزه هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی برگزار می‌شود.

همه علاقمندان و واجدین شرایط تا ۲۲ مردادماه جاری برای ثبت نام در این همایش هنری به آدرس الکترونیکی Homamfestival.com فرصت دارند.