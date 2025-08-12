  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

دیپلماسی رسانه‌ای راهبرد شکست انحصار روایت نظام سلطه در اربعین است

مینو اصلانی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای تقویت اقتدار جهان اسلام و شکستن انحصار روایت نظام سلطه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، مینو اصلانی رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی ستاد اربعین در همایش اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده از دیپلماسی عمومی برای نشر عقاید اسلامی، گفت: ما یک بار دیپلماسی قرآنی را در برنامه‌ای به نام محفل تجربه کردیم و باید دیپلماسی‌های مختلف را برای اقتدار مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دیپلماسی رسانه‌ای باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: هم‌اکنون ما در جنگ روایت‌ها دارای مسائل جدی هستیم و باید بتوانیم انحصار روایی نظام سلطه را بشکنیم تا بتوانیم اقتدار جهان اسلام را تقویت کنیم.

رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی ستاد اربعین تاب آوری در مقابل فشار نظام سلطه را موضوع مهمی در جامعه اسلامی خواند و افزود: ما در سوریه نظام تاب آوری نداشتیم و آن اتفاق ناگوار برای جهان اسلام رخ داد.

اصلانی در پایان لزوم کنشگری در برابر نظام سلطه را یادآور شد و اظهار داشت: جامعه اسلامی نیازمند کنشگری‌های مختلف در سطح جهانی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

فاطمه علی آبادی

