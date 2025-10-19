رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: همکاری با بخش خصوصی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش، ظهر یکشنبه در نشست هیأت رئیسه دانشگاه با اشاره به ضرورت گسترش همکاری با بخش خصوصی در حوزه سلامت اظهار کرد: بایستی در مسیر تقویت بخش خصوصی گام برداریم و با واگذاری برخی خدمات به این بخش، زمینه ارتقای کیفیت و تسریع در ارائه خدمات را فراهم کنیم.

وی با اشاره به افتتاح مرکز دیالیز ۴۰ تخت‌خوابی بوعلی در زمینی به وسعت هزار متر مربع افزود: این مرکز نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان انتظار بیماران دارد و خوشبختانه با رضایت بالای مردم همراه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: در حال حاضر ۷۱۵ بیمار دیالیزی در استان داریم و با اضافه شدن ۲۵ تخت دیالیز در اسلام‌آباد غرب، مجموع تخت‌های دیالیز به ۱۹۶ تخت می‌رسد که ما را به شاخص‌های مطلوب وزارت بهداشت نزدیک می‌کند.

دکتر سروش همچنین بر ضرورت توسعه فعالیت بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها تأکید کرد و افزود: در زمینه‌هایی مانند داروخانه‌ها باید روند فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود و در بیمارستان‌ها با واگذاری داروخانه‌ها به بخش خصوصی، خدمات مطلوب و باکیفیت‌تری به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به خدمات رایگان دیالیز در کشور گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمامی خدمات دیالیز در بخش‌های دولتی و خصوصی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود که این امر یکی از جلوه‌های عدالت در نظام سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به مجموعه دانشگاه به‌دلیل انتخاب به‌عنوان یکی از دستگاه‌های برگزیده در خدمت‌رسانی به مردم افزود: باید تلاش کنیم کیفیت و کمیت خدمات را بیش از پیش ارتقا دهیم. با توجه به جایگاه والای دانشگاه علوم پزشکی در نظام سلامت کشور، مستندسازی دقیق فعالیت‌ها و خدمات انجام‌شده امری ضروری است تا عملکرد دانشگاه به‌درستی منعکس شود.

وی با اشاره به نشست اخیر با دکتر رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، گفت: در این نشست گزارشی از عملکرد دانشگاه ارائه شد که با استقبال روبه‌رو گردید و مقرر شد همکاری‌های پژوهشی مشترکی در برخی زمینه‌ها میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی شکل گیرد.

سروش در ادامه سخنان خود بر رفتار شایسته با مردم تأکید کرد و اظهار داشت: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید با حفظ کرامت انسانی به آنان خدمت کرد. رعایت احترام و تکریم ارباب‌رجوع از اصول اساسی در دانشگاه است و همه کارکنان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده میان دانشجویان و کارکنان گفت: دانشجویان فرزندان ما هستند و کارکنان نیز اعضای خانواده دانشگاه به شمار می‌روند؛ لذا لازم است با رویکردی محترمانه، همراه با درک متقابل و روحیه همدلی، فضای تعامل مؤثر در محیط دانشگاه تقویت شود تا امور آموزشی، پژوهشی و خدماتی به بهترین نحو پیش برود.