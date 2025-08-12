استقرار ۳۱۵ تیم امدادی و پشتیبانی اصفهان در مسیر بازگشت زائران اربعین

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برنامه بازگشت زوار اربعین حسینی از مرزها به کشور، ۳۱۵ تیم امدادی و پشتیبانی جهت ارائه خدمات ترافیکی، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آبرسانی و خدمات پشتیبانی، متشکل از عوامل پلیس راه و راهور، راهداری و حملونقل جادهای، هلالاحمر و اورژانس، شهرداریها و آتشنشانی و شرکتهای خدماترسان برق، آب، فاضلاب، مخابرات و دهیاریها، در مسیر جادهها و پایگاههای امدادی بهویژه محورهای غرب، شرق و جنوب استان اصفهان استقرار یافتند.
وی افزود: در مسیر محورهای غرب و شرق استان اصفهان از جمله محورهای نائین، خور و بیابانک، تیران و کرون، داران و سایر نقاط، و نیز در مناطق مرزی بیش از ۴۰ موکب از استان اصفهان بهصورت مردمی در حال خدمترسانی به زائرین و اسکان موقت آنان در صورت نیاز هستند. همچنین پایگاههای امدادی، مساجد بینراهی و مجتمعهای خدمات رفاهی نیز در این ایام برای خدمترسانی به زائرین بازگشتی از عتبات عالیات مهیا شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با توجه به افزایش تردد و سفرهای جادهای و پیشبینی وزش تندبادهای لحظهای، افزایش دما، گرد و خاک و کاهش میدان دید در جادههای مناطق شمال، شرق و مرکز استان از امروز، رعایت الزامات ایمنی برای تردد در محورها بهمنظور پیشگیری از تصادفات و حوادث و توجه به هشدارهای پلیسراه را برای مسافران الزامی دانست. وی اعلام کرد در این رابطه تیمهای عملیاتی پلیس راه با تقویت امکانات بهصورت ویژه نسبت به نظارت بر ایمنی ترافیک در محورها اقدام میکنند.
شیشهفروش با اعلام اینکه بر اساس آمار ادارهکل راهداری تاکنون ۳۱۹۵ ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوس، زائرین استان اصفهان را به مرزها برای زیارت اربعین اعزام کرده و ۱۱۹۱ ناوگان نیز تاکنون زائرین را پس از اتمام زیارت از مرزها به استان بازگرداندهاند، افزود: بهمنظور خدماترسانی و پشتیبانی از سفر زیارتی اربعین حسینی در سال جاری، تیمهای امدادی و پشتیبانی مجهز به آمبولانس، پزشک و پرستار، تیمهای عملیاتی برق و آب، به همراه اتوبوس، خودروی آتشنشانی، جرثقیل، خودروهای خدمات شهری، تجهیزات نظافت شهری و بهداشت محیط، و تیمهای آتشنشانی، اورژانس و هلالاحمر در کنار موکبهای اعزامی از استان اصفهان به عتبات عالیات و مرزهای مهران، چزابه و شلمچه مستقر شدهاند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی به زائرین ارائه دهند.
وی گفت: احداث یکهزار متر سایبان، انجام امور نظافت و پاکسازی محیط، و توزیع آب بستهبندی از دیگر اقدامات تیمهای استان اصفهان در مرزها و اماکن پیشبینیشده در عتبات عالیات است.
