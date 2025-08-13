استقلال به مدیرانش باخت نه تراکتور/ آقایان استعفا بدهند و بروند

علیرضا اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد استقلال برابر تراکتور گفت: استقلال یک بازی فوق‌العاده سنگین را بعد از دوره بدنسازی انجام داد و نمایش خوبی هم از خود نشان داد. آبی‌پوشان نیمه اول کاملاً بر بازی مسلط بودند و کارهای ترکیبی خوبی هم انجام دادند و نتوانستند به گل هم دست پیدا کنند و از بازی آنها مشخص بود که میل به بازی هجومی اولویت اول ساپینتو است. در نیمه دوم شرایط کاملاً تغییر کرد و تراکتور سراپا حمله شد و استقلال کاملاً در لاک دفاعی فرو رفت اگر چه خط دفاع استقلال ۳۵ دقیقه عالی و بدون اشتباه ظاهر شد ولی دو اشتباه از دو بازیکن با تجربه نتیجه را عوض کرد و تراکتور قهرمان سوپر جام شد اما در مجموع عملکرد استقلال در اولین دیدار با تغییراتی که داشت راضی کننده بود.

ساپینتو ضعف‌ها را شناخت

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ساپینتو که نتوانسته بود در اردوی ترکیه تیم کاملی داشته باشد تاوان اشتباه مدیریت را او در این بازی پس داد. سرمربی آبی‌پوشان اگر در ترکیه یک تیم کامل داشت جام را از دست نمی‌داد و یک سوپر جام دیگر را هم کسب می‌کرد. او دیروز از نتیجه به دست آمده کاملاً ناراضی و ناراحت بود اما به طور حتم متوجه شده است که نقاط ضعف تیمش در کدام خطوط است و باید هرچه زودتر ضعف‌ها را برطرف کند چون بازی‌های سختی انتظار او را می‌کشد. البته چند بازیکن هم که به تازگی به استقلال پیوسته‌اند محک جدی نخوردند تا بتوانیم آنها را ارزیابی کنم اما در مجموع برای اولین بازی با شرایط جدید استقلال بازی قابل قبولی انجام داد.

مدیران استقلال به وعده خود عمل کنند

کارشناس فوتبال با انتقاد شدید از عملکرد مدیران استقلال گفت: این شکست و نرسیدن به جام را باید به نام مدیران استقلال نوشت نه به اسم ساپینتو و بازیکنانش. مدیرانی که زمان بسیاری را در نقل و انتقالات از دست دادند تا تیم اردوی کاملی نداشته باشد و بازیکنان به هماهنگی تیمی و تاکتیکی نرسند. استقلال باید در همان ابتدای فصل نقل و انتقالات بسته می‌شد و بعضی از بازیکنان هم به راحتی از تیم جدا نمی‌شدند تا استقلال پرقدرت‌تری را شاهد باشیم اما ضعف مدیریت در این فصل بیداد کرد تا باعث از دست رفتن یک جام شود. مدیران استقلال حداقل یک بار به وعده خود عمل کنند و هرچه زودتر استعفا بدهند تا مدیران لایق و کار آمد مدیریت استقلال را بعهده بگیرند. استقلال سوپر جام را به مدیریت ضعیف و ناکارآمد خود باخت نه به تراکتور.

نبود ساپینتو تأثیر گذار است

اکبرپور در خصوص نبود ساپینتو کنار خط به دلیل محرومیت گفت: حضور سرمربی در طول بازی کنار خط نقش تعیین کننده‌ای دارد. او با صحبت‌هایش و یادآوری نکات فنی می‌تواند اشتباهات تیمی را به حداقل برساند. اگر ساپینتو در این بازی کنار خط بود به طور حتم چنین نتیجه‌ای رقم نمی‌خورد. مسئولان استقلال باید بیشتر تلاش کنند تا محرومیت ساپینتو را یا ببخشند یا کمتر کنند. آنها که در همه امور ضعیف بودند در این شرایط بخاطر هواداران تلاش کنند تا شاید کمی در بین هواداران استقلال محبوبیت پیدا کنند.

دیدار هفته اول جذاب‌تر خواهد شد

وی در خصوص دیدار هفته اول لیگ برتر که باز هم باید آبی‌پوشان تهرانی به مصاف سرخ‌پوشان تبریزی بروند گفت: دیدار این دو تیم همیشه پر هیجان و جذاب بوده. حالا دو تیم یک بار دیگر و این بار در لیگ باید با هم بازی کنند و این تقابل حساس‌تر هم شده است. استقلال این بار نمی‌خواهد بازنده از زمین خارج شود و تراکتور هم می‌خواهد برد خود را تکرار کند. به احتمال زیاد ساپینتو چند تغییر را در تیم خود انجام خواهد داد. ساپینتو به دنبال انتقام شکست و کسب اولین سه امتیاز است و اسکوچیچ هم نمی‌خواهد به حریف حتی یک امتیاز هم بدهد و این اتفاقات جذابیت بازی را بیشتر خواهد کرد ولی حیف که این دیدار بدون تماشاگر برگزار خواهد شد و فوتبال بدون تماشاگر هیچ لذت و جذابیتی ندارد.