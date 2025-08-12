به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری سه شنبههای پاسخگویی به مردم و مددجویان تحت حمایت اظهار کرد: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین در جهت تحقق گفتمان توانمند سازی و برقراری عدالت اجتماعی در حل مشکلات نیازمندان در روزهای سه شنبه هر هفته در محل اداره کل این نهاد دیدار چهره به چهره با مددجویان تحت حمایت برگزار میشود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از مهمترین برنامههای کمیته امداد است، گفت: به همین منظور در دیدار با مددجویان و خانوادههای تحت حمایت، علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، ظرفیت و استعداد آنها شناسایی و برای آنها اشتغال زایی صورت میگیرد تا به خودکفایی کامل برسند.
وی در ادامه بیان کرد: آن دسته از مددجویانی که توانایی هیچ گونه فعالیت اشتغالی را ندارند پس از بررسی مشکلات آنها راهکارهای قانونی ارائه و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به حوزه مربوطه ارجاع میشود.
محبی بیشترین مشکلات و درخواستهای مراجعه کنندگان را بحث مسکن و اشتغال، کمکهای درمانی و تحت پوشش آمدن عنوان کرد.
مدیر کل کمیته امداد استان خاطر نشان کرد: بیش از ۳۲ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۱ هزار نفر در استان بوشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند که در طول سال خدمات مختلفی را دریافت میکنند.
نظر شما