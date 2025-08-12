تمرین آمادگی و پاسخ به حوادث پرتویی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه ظهر سهشنبه در این برنامه با تأکید بر اهمیت اجرای چنین برنامههایی گفت: انجام این تمرین میتواند آمادگی دستگاههای متولی، همکار و پشتیبان را در پاسخ به حوادث و مخاطرات اولویتدار استان افزایش دهد.
غلامرضا حاجیانی افزود: آمادگی سازمانهای امدادی و خدماترسان در مواجهه با حوادث پرتویی از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که سرعت عمل، هماهنگی بینبخشی و اجرای دقیق وظایف در دقایق اولیه میتواند از گسترش پیامدهای خطرناک این حوادث جلوگیری کرده و جان انسانها را نجات دهد.
وی بیان داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمرین میدانی آمادگی و پاسخ به حوادث پرتویی نیز در آبانماه سال جاری بهصورت گسترده در بوشهر برگزار خواهد شد.
ارتقای توان نیروها
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در جریان این تمرینهای دورمیزی، واحدهای مختلف به بررسی و مرور کارکردها و وظایف خود در سناریوی تمرین میپردازند.
سید حسین موسوی با اشاره به نقش این تمرینها در ارتقای توان عملیاتی استان افزود: شناسایی نقاط قوت و ضعف، بهروزرسانی برنامههای پاسخ اضطراری و تمرین نقشها پیش از وقوع حادثه، از اهداف اصلی این برنامه بود تا در صورت بروز شرایط واقعی، واکنش سریع و منسجمتری صورت گیرد.
برگزاری این تمرین با تمرکز بر کارکردهای تخصصی هر دستگاه و با هدف ارتقای سطح هماهنگی درونبخشی و برونبخشی انجام شد.
این نشست با حضور قائممقام رئیس دانشگاه، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه، مدیران بحران و نمایندگان معاونتها و بخشهای متولی دانشگاه، سازمانهای همکار و پشتیبان تشکیل شد.
