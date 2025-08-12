تلف شدن یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده طارم سفلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسداله هاشمی ضمن تأیید خبر فوق گفت: بر اساس گزارش مأموران محیط بانی منطقه حفاظت شده طارم سفلی و پیرو گزارش مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک فرد پلنگ ایرانی در باغات روستای چوبه از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین واقع در منطقه حفاظت شده طارم سفلی در تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۴، با حضور مأموران منطقه در محل، وجود لاشه پلنگ تلف شده تأیید گردید.

وی تصریح کرد: لاشه حیوان یاد شده، سریعاً به اداره کل منتقل گردید. بر اساس بررسی‌های کارشناسان این اداره کل، آثار شلیک گلوله روی دست و پهلوی حیوان مشاهده شد که احتمالاً دلیل مرگ حیوان بوده است. پس از تهیه نمونه بافت و بیومتری، لاشه برای تهیه نمونه تاکسیدرمی ارسال شد. پیگیری لازم جهت شناسایی عاملین این اتفاق انجام و طی مراحل مربوطه با هماهنگی مقامات قضائی در حال طی سیر قانونی ست.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین یادآوری کرد: در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۸ نیز لاشه یک قلاده پلنگ تلف شده در کوه‌های زرآباد منطقه حفاظت شده الموت که پس از سپری شدن بیش از ۳۰ رو تلف شدن آن توسط مأموران منطقه پیدا شده بود، گزارش شده است

هاشمی اظهار کرد: با توجه به اقدامات حفاظتی مطلوب در سال‌های اخیر و افزایش جمعیت سم داران وحشی علفخوار نظیر کل و بز وحشی در مناطق تحت مدیریت اداره کل از جمله منطقه حفاظت شده طارم سفلی، جمعیت پلنگ نیز به عنوان یک گونه چتر و کلیدی افزایش قابل توجهی داشته است. تعدد مشاهدات و ثبت تصاویر پلنگ در فصول مختلف در مناطق حفاظت شده استان موید این موضوع می‌باشد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین ادامه داد: حضور دام‌های سبک و سنگین در زیستگاه‌های حیات وحش و عدم آگاهی برخی دامداران برای حفاظت صحیح از گله‌ها در مقابل حیات وحش از قبیل همراه داشتن سگ گله خوب، رها نکردن دام در طبیعت بدون چوپان، مستحکم کردن آغل نگهداری دام‌ها و … موجب شده تعارضات گونه‌های گوشتخوار نظیر پلنگ نیز با جوامع محلی نیز افزایش یابد. این در حالیست که در سال‌های اخیر در راستای حفاظت از گونه‌های شاخص، تمامی خسارت‌های وارده گونه‌های در معرض خطر و حمایت شده نظیر پلنگ و خرس قهوه‌ای تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گرفته و غرامت دامداران توسط سازمان جبران می‌شود.

هاشمی خاطر نشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و پیشگیری از تخریب گسترده آنها در کنار مدیریت تعارضات این گونه با همکاری روستاییان از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به بقا نسل این حیوان کمک کند. رعایت مقررات چرای دام و عدم ورود دام به زیستگاه‌های حساس همچنین حفاظت صحیح از دام‌ها، از مواردی هستند که روستاییان می‌توانند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از این گونه ایفا کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در پایان گفت: این اداره کل ضمن دعوت از مردم و همه علاقه مندان به حیات وحش در امر یاری رسانی به حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های آنها در راستای مسئولیت اجتماعی، از مردم عزیز تقاضا دارد هر گونه گزارش تخلفات شکار و صید و تخریب زیستگاه‌ها را به نزدیکترین اداره یا واحد محیط زیست و سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.