به گزارش خبرنگار مهر، در میان هیاهوی عظیم مراسم زیارت اربعین، موکب حسینا جلوه‌ای متفاوت و ویژه دارد؛ محملی که شاهد همدلی و اتحاد چندین موکب و گروه مردمی است که زیر یک خیمه جمع شده‌اند تا با روحی واحد به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت کنند. این موکب، بیش از هر چیز، تجلی واقعی وحدت است؛ جایی که جمعی از خادمان، فارغ از نام و نشان، در سایه پرچم مقدس امام حسین (ع)، همراه و همدل، دست در دست هم نهاده‌اند.

از نزدیک که نگاه می‌کنم، می‌بینم فعالیت‌های فرهنگی و خدمات رفاهی این موکب به شکلی هم‌افزا و هماهنگ برگزار می‌شود؛ از استقبال گرم و پذیرایی صمیمانه گرفته تا بدرقه عاشقانه زائران برای ادامه مسیر به سمت حرم حسینی. این حضور جمعی موکب‌ها نه تنها نشان از همکاری بی‌نظیر دارد، بلکه فضای خاصی از معنویت و امید را نیز به زائران منتقل می‌کند.

موکب طلاب المقاومه، با تمرکز بر ترویج فرهنگ اسلامی و پیگیری مسائل جهان اسلام، بخش مهمی از این کار را بر عهده دارد. کنار آن، موکب شهید عسگری با درمانگاه فعال خود، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را برای زائران مهیا می‌کند. موکب الشهدا نیز با برنامه‌های فرهنگی خود، یاد و خاطره شهدا را زنده نگه می‌دارد و به ترویج ارزش‌های اسلامی می‌پردازد.

به چشم دیده‌ام که موکب رسانه‌ای فجر و موکب شهید احمدی، به همراه هیأت میثاق با شهدا و هیأت آئین حسینی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار می‌کنند و موکب فرهنگی یامهدی با ارائه غذا و خدمات پذیرایی، تلاش می‌کند تا لحظاتی گرم و به‌یادماندنی برای زائران فراهم کند.

از جمله ویژگی‌های بارز این موکب، حضور هماهنگ و همدلانه تمام این مجموعه‌ها زیر یک خیمه و بیرق واحد است؛ بدون اینکه به دنبال نمایش نام‌ها یا نمادهای مختلف باشند. این وحدت و هم‌افزایی، بی‌شک روحیه خدمت‌رسانی و همبستگی را در جامعه اسلامی بیش از پیش تقویت می‌کند و زائران را با خاطراتی خوش و معنوی راهی خانه‌شان می‌کند.

این موکب از ۱۵ تا ۲۲ مرداد، در دو نوبت بعد از نماز ظهر و بعد از نماز مغرب، میزبان مادحین و سخنرانان برجسته‌ای چون حجت‌الاسلام والمسلمین عابدینی، میرباقری، پناهیان، حاج میثم مطیعی، حاج مهدی رسولی و دیگر مداحان و سخنرانان ارزشمند است که فضای معنوی خاصی را برای زائران رقم می‌زنند.

از مشاهده این همه همدلی و خدمت بی‌وقفه در موکب حسینا، می‌توان امید داشت که مسیر خدمت به زائران امام حسین (ع) همچنان با عشق و اراده‌ای قوی ادامه یابد و این خیمه‌گاه همدلی، مایه برکت و نور در دل‌های همه عاشقان و خادمان باشد.