۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

رگبار و رعد و برق در گلستان؛ کاهش دما و پیش‌بینی وزش باد شدید

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، از تداوم رگبارهای پراکنده، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما در استان طی روزهای آینده خبر داد و هشدار داد که از شنبه ناپایداری‌ها تشدید می‌شود.

سمیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشه‌های جدید هواشناسی گفت: امروز و فردا با تداوم نفوذ جریانات خزری و تأثیر شرایط محلی، در برخی ساعات شاهد رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما خواهیم بود.

وی افزود: در نواحی مستعد گرد و خاک، وزش باد می‌تواند باعث خیزش گرد و خاک شود که شهروندان باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

جعفری در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های روز جمعه گفت: آسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود و گاهی افزایش ابر و وزش باد به همراه گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: از شنبه با ورود امواج تراز میانی جو، ناپایداری‌ها در استان تشدید شده و شاهد رگبار و رعد و برق گسترده‌تری خواهیم بود.

جعفری همچنین درباره وضعیت دمایی استان اظهار کرد: علی‌آباد با دمای ۲۵ درجه خنک‌ترین شهر و پارک ملی گلستان با کمینه دمای ۲۳ درجه ثبت شده است. اینچه برون دیروز گرم‌ترین نقطه استان با ۳۸ درجه بود و در گرگان نیز حداقل دمای امروز ۲۷ درجه و حداکثر دمای پیش‌بینی شده ۳۳ درجه خواهد بود.

