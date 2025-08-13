سمیه جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشههای جدید هواشناسی گفت: امروز و فردا با تداوم نفوذ جریانات خزری و تأثیر شرایط محلی، در برخی ساعات شاهد رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما خواهیم بود.
وی افزود: در نواحی مستعد گرد و خاک، وزش باد میتواند باعث خیزش گرد و خاک شود که شهروندان باید نسبت به آن توجه داشته باشند.
جعفری در ادامه با اشاره به پیشبینیهای روز جمعه گفت: آسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود و گاهی افزایش ابر و وزش باد به همراه گرد و خاک پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: از شنبه با ورود امواج تراز میانی جو، ناپایداریها در استان تشدید شده و شاهد رگبار و رعد و برق گستردهتری خواهیم بود.
جعفری همچنین درباره وضعیت دمایی استان اظهار کرد: علیآباد با دمای ۲۵ درجه خنکترین شهر و پارک ملی گلستان با کمینه دمای ۲۳ درجه ثبت شده است. اینچه برون دیروز گرمترین نقطه استان با ۳۸ درجه بود و در گرگان نیز حداقل دمای امروز ۲۷ درجه و حداکثر دمای پیشبینی شده ۳۳ درجه خواهد بود.
