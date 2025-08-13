دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای هوای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد.

به گفته وی، بیشینه دمای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: همچنین کاشان و مهاباد از توابع اردستان با ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقاط و بویین میاندشت با کمینه ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان خواهند بود.

معتمدی افزود: آسمان استان در چند روز آینده صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر گاهی با افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در برخی مناطق تندباد لحظه‌ای همراه خواهد بود.

به گفته وی، از امروز تا روز شنبه ۲۵ مرداد ماه شرایط وزش باد و گردوخاک و کاهش دید افقی به‌ویژه در مناطق شمالی، شرقی و تا حدی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.