«مردم، جامعه مدنی و جنگ» نام سومین نشست بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «مردم، جامعه مدنی و جنگ» به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست هادی آقاجان‌زاده، مهسا اسداله‌نژاد، پیام روشنفکر و محمدرضا کلاهی به دبیری سمیه توحیدلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند مشروح آن را به صورت برخط و زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه‌شناسی ایران به نشانی اینترنتی https://www.aparat.com/Iran_sociology و @isa۱۳_۹۹ مشاهده نمایند.