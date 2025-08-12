خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «بپه جولیتی» روزنامه‌نگار ایتالیایی امروز سه‌شنبه با انتشار یادداشتی در روزنامه «ایل فاتو کوتیدیانو» از روزنامه‌های معتبر این کشور با اشاره به کشته‌شدن «أنس الشریف» و «محمد قریقع» از خبرنگاران الجزیره در غزه در حملات رژیم صهیونیستی نوشت: اگر کسانی که کشته شدند همگی تروریست و شبه‌نظامی حماس بودند و هستند، چرا این موضوع توسط رسانه‌ها و منابع آنها مستندسازی نمی‌شود؟ یک عملیات علیه ژورنالیسم در غزه در حال انجام است: هیچ دلیلی برای پنهان کردن آن پشت بهانه تروریسم وجود ندارد.

وی در ادامه نوشت: قتل خبرنگاران در غزه، بخشی از نسل‌کشی در حال جریان، همچنان ادامه دارد. بیش از ۲۳۰ روزنامه‌نگار تاکنون به قتل رسیده‌اند، از جمله شش خبرنگاری که دیروز کشته شدند. با این حال، کارزار دیگری علیه آنها آغاز شده است، اینکه «آنها فقط تروریست بودند، شبه‌نظامیان حماس…»، برخی از به اصطلاح روزنامه‌نگاران نیز به این جمع پیوسته‌اند و برای اثبات این ادعای خود عکسی از انس الشریف را در حال مصاحبه با یکی از رهبران حماس منتشر کرده‌اند.

با توجه به اینکه تردیدهای منطقی زیادی در مورد عکس - و شاید جعلی بودن آن - وجود دارد، چرا خبرنگار الجزیره نباید با او مصاحبه می‌کرد؟ آیا این خبر از اهمیت اجتماعی مطلق و علاقه عمومی برخوردار نیست؟

اگر قرار باشد نظریه روزنامه‌نگار «تروریست» را بپذیریم، آیا باید آن را به کسانی که با نتانیاهو و وزرایش که نسل‌کشی را تحریک می‌کنند مصاحبه کرده‌اند یا مصاحبه خواهند کرد نیز تعمیم دهیم؟ بنابراین آیا شلیک به روزنامه‌نگار «تروریست» همیشه مشروع یا حداقل قابل درک خواهد بود؟

این کلمه اکنون بدون وقفه برای حمله به قربانیان، چه کودکان گرسنه، چه پزشکان، داوطلبان یا کشیشان، استفاده شده است. این واقعیت که این یک عملیات دروغ بزرگ است که با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی جاری و راه‌حل نهایی انجام می‌شود، با امتناع سرسختانه راست افراطی اسرائیل از باز کردن گذرگاه‌ها و اجازه ورود مطبوعات بین‌المللی نشان داده می‌شود.

اگر کشته‌شدگان همگی تروریست و شبه‌نظامی حماس بودند و هستند، چرا توسط رسانه‌ها مستندسازی نمی‌شود؟ چرا عدم دخالت مطلق ارتش اشغالگر در هیچ نوع قتل عام و شکنجه نشان داده نمی‌شود؟ چرا فراوانی آب، غذا و دارو مستندسازی نمی‌شود؟

با این حال، دولت اسرائیل همچنان سرسختانه امتناع می‌کند، زیرا حقیقت را می‌داند و نمی‌خواهد آن را مستند کند. به همین دلیل است که آنها روزنامه‌نگاران فلسطینی را می‌کشند، به همین دلیل است که ما باید تصاویر و گزارش‌هایی را که هنوز از غزه می‌رسد، در همه جا بازنشر کنیم. مهاجمان هیچ روشنی نمی‌خواهند، زیرا در حالی که تلاش می‌کنند راه‌حل نهایی را اجرا کنند، باید در تاریکی و اغماض فرو روند.